El Valencia Basket podría no vender entradas para el partido ante el Hapoel Tel Aviv

El director General del Valencia Basket, Enric Carbonell, analizó la situación planteada con la visita del Hapoel Tel Aviv del próximo 15 de octubre en partido de Euroliga en el contexto de rechazo social a los equipos Israelíes como ya se demostró en la pasada Vuelta a España. La experiencia vivida la pasada temporada en la que el Valencia BC recibió al Hapoel en el el tercer encuentro de la semifinal de la Eurocup, puede servir de ejemplo para este año por lo que una de las medidas a seguir podría ser la de no vender entradas: "No tenemos la decisión tomada, tenemos los antecedentes de la pasada campaña cuando decidimos no vender entradas para asegurar la seguridad, para que nadie entre buscando otras cosas que no sea disfrutar del baloncesto", explicó el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, en la rueda de prensa que ofreció este jueves previa al inicio de la temporada.

Contactos con Euroliga y Delegación de Gobierno

Desde el pasado lunes y tras lo sucedido en la Vuelta donde las protestas contra Israel y a favor de Palestina obligaron a cancelar la competición, el club se puso en contacto con la Euroliga y la Delegación de Gobierno: "La Euroliga decide qué equipos juegan y qué equipos no juegan y luego la Delegación de Gobierno es la competente de la seguridad de los partidos. Tras lo de la Vuelta, el lunes hablamos con la Delegación y la Euroliga porque tenemos que ser garantes de la seguridad de los que vienen al partido como de los jugadores", destacó. Para Carbonell, la única postura del club es "asegurar la seguridad de los aficionados y también de los equipos. El resto no depende de nosotros. La Euroliga decide qué equipos juegan y Delegación de Gobierno es responsable de la seguridad".

Enric Carbonell / M. A. Montesinos

Coordinados con el Baxi Manresa

El Valencia Basket está también en continuo contacto con el Baxi Manresa, equipo que al igual que el Valencia Basket también recibirá el 15 de octubre la visita de un equipo de Israel. En el caso de Manresa, se enfrentarán en casa al Hapoel Jerusalén en partido de Eurocup., "Estamos siguiendo una línea parecida y teniendo muchas comunicación entre los dos clubes para, si el otro hace algo bien, hacerlo igual".

El director general recordó que al no ser socios de la Euroliga no tienen capacidad de decidir si siguen o no los equipos israelíes o los rusos, aunque admitió que les gustaría poder aportar. "Si pudiéramos tener algún poder de decisión, ahí estaríamos, pero hablar de más cosas es hablar por hablar", admitió.

"No tenemos más competencias, no estamos sentados en la mesa que decide qué equipos juegan ni tampoco tenemos competencias en seguridad. El Valencia tiene que ser igual de coherente ahora que hace 20 años, a mí lo que me preocupa es la seguridad de los jugadores y de los que vengan y ahí tenemos que poner el foco", señaló en referencia a la decisión del club hace ya más de dos décadas de que el equipo no viajara a Tel Aviv, que se encontraba en un clima pre-bélico.