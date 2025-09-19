Antifraude concluye que la secretaría del Ayuntamiento de València no ha prevaricado en el Nou Mestalla

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF ) ha emitido una resolución con fecha de 17 de septiembre de 2025, a partir de una denuncia anónima recibida en este organismo autonómico, en la que asegura que la secretaría municipal del Ayuntamiento de València "no ha prevaricado" en los procedimientos administrativos relacionados con el Nou Mestalla y con la concesión de la licencia para iniciar las obras que ya están en marcha en Corts Valencianes. Asimismo, Antifraude elude posicionarse sobre otra parte de esta denuncia anónima en la que se acusa literalmente al dueño del Valencia CF Peter Lim de estar, presuntamente, "vaciando las arcas del Valencia CF", con la colaboración de las autoridades del Ayuntamiento de València y de otras administraciones. En este segundo caso, Antifraude remite a la causa que hay abierta en el Tribunal Superior de Justicia por estos hechos denunciados, y en virtud de evitar duplicidades entre la justicia y la propia agencia contra la corrupción, remite al denunciante anónimo a la causa judicial abierta en el Alto Tribunal Autonómico.

Según explica la resolución de Antifraude, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la denuncia principal anónima, en la cuestión A que no ha prosperado y se ha descartado, señalaba que se habían cometido "una serie de presuntas irregularidades y/o incompatibilidades entre varios informes del letrado municipal del Ayuntamiento de València al respecto de la licencia del nuevo Mestalla en contraposición con otro incluido en el expediente de planeamiento y gestión urbanística de la Modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia CF en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana Zona A 'Antiguo Mestalla' y Zona B 'Corts Valencianes". En cuanto a la cuestión B, en la que el denunciante anónimo denunciaba que "el propietario del Valencia CF SAD (Peter Lim) y las administraciones valencianas presuntamente se han puesto de acuerdo para vaciar econónicamente las arcas del Valencia CF SAD", es la que Antifraude no entra a valorar porque estos hechos presuntamente delictivos están viéndose en el TSJ.

Después de analizar diversa documentación aportada por el ayuntamiento, que incluye una moción del grupo socialista, concluye: "Vista la documentación se entiende que las actuaciones del expediente se han realizado sin que se observe dejación de funciones, inactividad municipal, ni indicios que pudieran significar comportamientos corruptos o fraudulentos".

Asimismo, respecto a la supuesta contradicción entre los informes municipales, Antifraude aclara que la secretaría municipal no se contradice y ha actuado legalmente. En un caso, cuando los funcionarios establecen que el Valencia tiene que pagar los 11,2 millones del pabellón de Benicalap, se refiere a un suelo dotacional público-privado, y a unas obligaciones derivadas del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y el Valencia CF, como contraprestación para que el club pudiera obtener la licencia de obras y en un futuro para que pueda desarrollar el terciario del futuro Nou Mestalla. En un segundo caso, lo diferencia Antifraude, el secretario dictaminó que no se podía pedir una garantía, una cantidad económica como aval, al promotor del terciario que rodea el futuro estadio de Corts Valencianes, sea el club o un tercero, porque el suelo es privado y en él se va a desarrollar una actividad futura privada.