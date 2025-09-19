La justicia reactiva una querella por presunta corrupción en los negocios contra Lim

La Audiencia Provincial de València ha dictado un auto fechado el 15 de septiembre de 2025 que obliga al juzgado de instrucción número 19 de la capital valenciana a volver a revisar una querella criminal interpuesta por el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío contra Peter Lim y el consejo de administración del Valencia CF desde 2014, en la que el exvipresidente del Valencia acusa al mandatario singapurés de presuntos delitos «de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, delitos societarios y blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública».

La Audiencia Provincial admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el portavoz de Marea Valencianista y deja sin efecto un auto del titular del juzgado de instrucción nº 19. De tal forma que le obliga al juez: «.... a dictar nueva resolución debidamente motivada en la que resuelva sobre la admisión a trámite de la querella criminal», por los presuntos delitos arriba mencionados, y dirigida contra las mercantiles Meriton Holding Limited y Meriton Capital Limited, contra Peter Lim, y contra los consejeros del Valencia desde 2014, la presidenta Layhoon Chan, la directora financiera Inmaculada Ibáñez, y contra Germán Cabrera y Anil Murthy.

La consecuencia inmediata de esta resolución de la Audiencia Provincial es que la denuncia presentada por Zorío el pasado 29 de abril vuelve a la casilla de salida y regresa al juzgado en cuestión, que deberá revisar de nuevo la querella y emitir otra nueva resolución, favorable o no a la tesis de Zorío, pero «debitamente motivada». No en vano, los magistrados de la sección tercera del órgano judicial provincial entienden que ni el juez ni el fiscal han justificado y explicado convenientemente al querellante, Miguel Zorío, porqué se rechazó su querella del 29 de abril.

De hecho, el auto emitido por la Audiencia Provincial da razón al recurso del letrado Vicente Martínez y representa un varapalo, sino un serio correctivo jurídico, tanto al juzgado como al propio fiscal, sobre todo. En el apartado tercero del referido auto, el tribunal de la provincia afirma: «De acuerdo con la tesis del recurso -presentado por Zorío-, el fundamento de la inadmisión a trámite de la querella que esgrime el Juez de Instrucción es sencilla y llanamente que el Ministerio Fiscal no ve indicios de delito y solicita el archivo; sin razonar en forma alguna en relación a la naturaleza presuntamente delictiva o no de los hechos denunciados».

Y los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial argumentan: «Tras el examen de la causa que nos ha sido remitida, ..., entendemos que el recurrente tiene razón». «El auto apelado -sostienen-, y el anterior del que trae causa por el que inadmitió la querella, adolecen de la necesaria motivación que exprese las razones por las que el Juez de Instrucción entiende que no procede la admisión a trámite de la querella; permitiendo así al querellante conocer las razones de fondo de tal decisión y, de estimarlo oportuno, articular los medios de impugnación legalmente previstos contra la misma...».

La Audiencia Provincial afea al juez del 19 que su auto «reproduce el informe del Ministerio Fiscal del 24 de abril... sin añadir nada más; pasando ya en su parte dispositiva a inadmitir a trámite la querella y acordar el archivo del expediente». Por su parte, según la sala tercera que preside Doña Carmen Melero, el Fiscal ‘informa’, que los hechos denunciados por el portavoz de Marea Valencianista «ya fueron denunciados en Fiscalía por el querellante en fecha de 07/06/2024, asumiendo el conocimiento la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en sus Diligencias de Investigación número 19/2024 que en fecha de 15/04/2025, y que ha decretado el archivo de las mismas por inexistencia de hechos delictivos». En ese sentido, «... Se añade únicamente que en la querella no se aportan elementos nuevos a los ya aportados a la denuncia presentada ante la Fiscalía».

Por ende, el tribunal provincial afea al Juez de Instrucción que sobre el informe fiscal «no hace sino dar por bueno el criterio seguido por el mismo en sus investigaciones exprocesales, de las que no se tiene en autos constancia ninguna». Concluye el auto de la Audiencia, en uno de sus apartados, que no se aportan a la causa «las indicadas diligencias de la Fiscalía para poder valorar adecuadamente si efectivamente los hechos denunciados son los mismos». Y en otra parte de la misma resolución abunda: «... el Juez de Instrucción no ha expresado las razones por las que entiende que no se justifica el inicio de una investigación penal».

En cuanto a las investigaciones extrajudiciales o las pesquisas del fiscal, o incluso los hechos denunciados por Zorío que ya se han visto en el juzgado número 16 y han sido archivados, la Audiencia concluye: «No constan en la presente causa ni unas ni otras actuaciones». Por todo ello, con esta resolución se abre una puerta a otra batalla judicial contra Peter Lim y su forma de gestionar el Valencia CF.