Kiat Lim afirma que ahora el Valencia CF "tiene un plan deportivo adecuado"

El presidente del Valencia CF Kiam Lim e hijo del máximo accionista Peter Lim ha declarado en una entrevista concedida a The Business Times que si su progenitor ni él mismo se plantean vender el club blanquinegro. De hecho, a las preguntas de la periodista Corinne Kerk desliza que su mandato presidencial durará al menos cinco años. Textualmente el joven directivo afirma: "“Ha habido rumores de que venderíamos el club todos los años desde que compramos el club. Está claro que, a estas alturas, hemos invertido muchísimo esfuerzo y queremos que el plan salga adelante”, responde Lim. “Es un juego en el que participas porque quieres crear algo. Quizás puedas juzgarme dentro de cinco años", responde a la entrevistadora.

Ahora, explica, con la llegada a Valencia del CEO Ron Gourlay, y antes del entrenador Carlos Corberán, a los que no cita: "Tenemos un plan deportivo adecuado. No quiero decir que no lo tuviéramos antes, pero ahora contamos con profesionales, como en el sector sanitario y en la arquitectura", matiza. En cuanto a si es aficionado del Valencia CF, contesta: "Claro que soy hincha del club, ¿cómo no serlo? Pero es importante tener una mentalidad de segregación emocional al tomar ciertas decisiones comerciales, porque sin esa disciplina, el club corre el riesgo de quebrar, que fue la razón por la que lo compramos en primer lugar". Por tanto, dos ideas fundamentales: "queremos que el plan salga adelante" y "podrán juzgarme dentro de 5 años". Está por ver si realmente es así y Meriton continúa adelante con su proyecto deportivo-empresarial en València.

Kiat Lim muestra además una profunda veneración por su progenitor. Dice que ha tomado el control del club y de otros negocios pero la última palabra siempre la tiene su padre: "Es el jefe".

"Respeto demasiado a mi padre como para decir que he asumido el control. Pero la respuesta es sí. Sin embargo, mi advertencia es que siempre respetaré su posición y sus decisiones, porque él también es mi jefe".

En cuanto a las críticas recibidas por su gestión al frente del Valencia CF, incluidas las protestas las achaca al cargo presidencial. " Cualquiera que asuma el cargo (de presidente) será criticado", relató. Y luego deslizó que hay cosas que en cualquier escenario no están en su mano, cuando asumes la presidencia de un club tan exigente como el Valencia CF: "si haces las cosas bien, simplemente tienes suerte, tienes recursos. Si lo haces mal, eres un estúpido. No lo digo por autocompasión. Es un hecho".

Como relata la periodista, Kiat es, después de todo, el único hijo del ex “Rey Remisier” y magnate hecho a sí mismo Peter Lim, a quien Forbes estima que tiene un patrimonio neto de unos 1.800 millones de dólares. Últimamente, las empresas familiares en las que participa Lim han sido noticia. El mes pasado, Thomson Medical Group (TMG), empresa que cotiza en bolsa y de la que es vicepresidente ejecutivo, presentó un megaproyecto de 18.000 millones de ringgits (5.500 millones de dólares singapurenses) en la bahía de Johor, que abarca áreas médicas, hoteleras, residenciales y de estilo de vida.

Mientras tanto, dice The Business Times, "RSP construirá la residencia de 27 hectáreas de la familia real de Johor en Desaru, valorada en 200 millones de dólares. Además, Lim fue nombrado en marzo presidente del club de fútbol español Valencia, del cual es propietario su padre".

The Business Times es un periódico financiero de Singapur perteneciente a SPH Media , una organización de medios con negocios en medios impresos, digitales, radiales y exteriores en Singapur.