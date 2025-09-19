El Valencia CF aumenta su coste de plantilla gracias a un aval de 30 a 35 millones de Lim

El Valencia CF ha visto incrementado el coste de su plantilla en 16,6 millones para la temporada 2025/26 con el visto bueno de la Liga de Fútbol Profesional gracias a las garantías derivadas del préstamo que ha firmado el club de Peter Lim con Goldman Sachs y la venta a futuro del terciario del Nou Mestalla, operación que aunque no ha sido aceptado por laLiga, ha sido avalada por el empresario singapurés con una cifra de entre 30 y 35 millones de euros. El Valencia CF pasa a tener para el nuevo ejercicio futbolístico un coste de plantilla de 91,238 millones. El presidente de LALIGA Javier Tebas y el director general corporativo de LALIGA, Javier Gómez han respondido a las preguntas de diferentes medios sobre el denominado LCPD, Límite del Coste de la Plantilla Deportiva de cada equipo, y en ambos casos han defendido la gestión de Peter Lim al frente del Valencia CF pese a las críticas que la afición y otros grupos de accionistas enarbolan contra Meriton como viene contando Levante-EMV. En el caso del Valencia CF el nuevo límite se establece en 91.2 millones de euros, hasta 16,6 más que los 74.6 millones de euros, que tenía en sepiembre del año pasado.

Textualmente, Javier Gómez ha señalado que la explotación futura del terciario del Nou Mestalla no ha sido aceptada por la Liga pero sí en cambio el aval del empresario, que en caso de no cerrar la operación con Atilán en el futuro deberá asumir ese coste, probablemente capitalizando ese dinero en la sociedad deportiva, convirtiéndole en acciones, en definitiva. Como es sabido, el Valencia tiene cerrado con Atitlán un acuerdo para ingresar 30 millones por la venta de esos derechos futuros en el nuevo coliseo de Cortes Valencianas, de ahí que la cantidad que ha tenido que avalar Lim es esa cifra o un poco superior. De todos modos, los derechos a futuro de esa futura explotación comercial de la zona de servicios y ocio del Nou Mestalla si que han convencido a LaLiga que además cuenta con el aval de Lim. "Lo que presentó el Valencia es algo que ha dicho que va a ocurrir y si no ocurre Peter Lim lo avala con su patrimonio personal", aclaró en otro momento de su comparecencia de esta mañana el director corporativo de laLiga.

Gómez ha alabado la gestión de Meriton. "Peter Lim ha avalado la operación de venta del terciario y por eso la Liga ha autorizado esa operación porque si no avalaba La Liga no la autorizaba". Gómez ha declarado: "El Valencia CF aumenta el límite 16 millones -se refiere al Fair Play de la plantilla- y Peter Lim ha tenido que avalar entre 30 y 35 millones. Así es la norma. La venta del terciario no ha sido autorizada por LaLiga".

En cuanto al préstamo que ha firmado Meriton para acabar el Nou Mestalla y llevar a cabo su plan de negocio, Gómez añadió: "Es un paso de gigante que Goldman invierta a 25 años. Hay unas parcelas por vender y se estructura el balance. Se fían del Valencia y hace unos años era impensable que se hiciera una operación así. Esto permite encontrar un mejor precio por las parcelas porque no tienes prisas. Es la operación que todo el mundo pediría a los Reyes Magos".

En cuanto a Javier Tebas, el presidente ejecutivo de LaLiga volvió a manifestarse a favor del empresario de Singapur y deslizó que no cree que vaya a vender el club."Puede pasar o no pero no lo veo a corto plazo. No hablo todos los días con ellos. Estando su hijo ahora no creo que Peter Lim tenga en la cabeza vender el Valencia a corto plazo. Enviar a su hijo es un síntoma de que está vinculado con el club y cada vez más", concluyó.