El Levante respira y hurga en la herida del Girona

El Levante celebró este sábado en Montilivi (0-4) su primera victoria en la temporada de su regreso a Primera y hurgó en la herida del Girona, colista de LaLiga EA Sports con un solo punto de quince posibles.

Los goles de Karl Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero y Goduine Koyalipou sitúan al equipo de Julián Calero fuera del descenso, tras resolver un partido en el que el conjunto de Míchel Sánchez jugó mucho tiempo con nueve futbolistas por las expulsiones de Axel Witsel, a la media hora, y Vitor Reis en el minuto 49.

El cuadro 'granota' conquistó un triunfo clave antes de recibir al Real Madrid y el Girona sufrió una nueva derrota preocupante antes de visitar al Athletic Club y recibir al Espanyol. La temporada pasada ya finalizó un punto por encima del descenso y esta ha comenzado incluso peor. Montilivi silbó a su equipo.

Había mucho en juego y los dos equipos saltaron al césped con mucha intensidad. A los tres minutos Joel Roca, citado para el Mundial sub-20, disparó al lateral de la red tras una buena acción de Azzedine Ounahi. El Levante respondió con un cabezazo muy desviado de Iván Romero a centro de Roger Brugué, la novedad en el once titular visitante junto a Unai Vencedor.

Míchel vio brotes verdes en Vigo (1-1) y repitió la alineación que se quedó a pocos minutos de la primera victoria, tras las preocupantes derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2).

Ounahi, el '8' que cautivó a Luis Enrique en el Mundial de 2022, movía al equipo, pero el Girona acusaba la falta de desequilibrio y profundidad para inquietar.

El conjunto de Míchel, tan necesitado, parecía algo más ambicioso, pero nada le sonríe desde hace meses y a la media hora perdió por doble amarilla a Witsel.

La expulsión inclinó el partido a favor del Levante. En el minuto 40 Brugui avisó con un remate a un palo y en el 43 Etta Eyong estrenó el marcador. Jeremy Toljan centró desde la derecha y el camerunés se elevó por encima de Daley Blind y conectó un cabezazo perfecto para silenciar Montilivi. Ya lo había hecho en mayo con un gol agónico con el Villarreal, su primer tanto en la élite.

Àlex Moreno reaccionó con una cabalgada y un fuerte chut, pero el equipo de Míchel parecía de nuevo sentenciado, tocado y hundido.

El técnico madrileño buscó protegerse al descanso con la entrada de Hugo Rincón y Alejandro Francés y una defensa de cinco hombres, pero nada más comenzar la segunda parte le cayó un nuevo jarro de agua fría, la roja directa a Vitor Reis por clavar los tacos en un muslo de Carlos Álvarez.

El propio Álvarez transformó la falta en el 0-2 con un disparo con la izquierda, aprovechando que la barrera de Paulo Gazzaniga se abrió.

El partido estaba ya más que resuelto, pero el Levante olía la sangre local. Rozó el tercer gol de la tarde con un disparo de Brugui que se fue muy cerca de un palo y en un mano a mano de Iván Romero ante Gazzaniga.

Iván Romero firmó el 0-3 en el minuto 70 y Koyalipou redondeó otra desoladora actuación del Girona en la última acción del partido.

El encuentro dio aire al Levante y alimentó más si cabe la preocupación y la inquietud que rodean el Girona. Míchel afirmó en la previa que el equipo necesitará más tiempo para salir de esta situación, pero la herida cada día es más grande.

- Ficha técnica:

0 - Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, min. 46), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Iván Martín, Witsel; Asprilla (Alejandro Francés, min. 46), Azzedine Ounahi (Bryan, min. 75), Joel Roca (Portu, min. 53); y Vanat (Jhon Solís, min. 53).

4 - Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez (Arriaga, min. 72), Oriol Rey (Morales, min. 71), Vencedor (Olasagasti, min. 55), Roger Brugué; Etta Eyong (Koyalipou, min. 72) e Iván Romero (Pablo Martínez, min. 72).

Goles: 0-1, min. 43: Etta Eyong. 0-2, min. 49: Carlos Álvarez. 0-3, min: 70: Iván Romero. 0-4, min. 92: Koyalipou.

Árbitro: Alejandro Quintero (comité andaluz). Amonestó a los locales Arnau (min. 8) y Hugo Rincón (min. 62), y a los visitantes Vencedor (min. 24), Carlos Álvarez (min. 37) y Manu Sánchez (min. 57). Expulsó a los locales Witsel, por doble amarilla (min. 18 y min. 30), y Vitor Reis, con roja directa (min. 47).