Norris manda antes de la pole en Bakú, pero Verstappen despierta

Después de mostrar su peor versión con el accidente del viernes, Lando Norris ha vuelto a liderar la tabla de tiempos en los terceros libres del GP de Azerbaiyán, marcando el mejor tiempo del fin de semana al volante del McLaren (1.41.223). Aunque el inglés y su compañero Oscar Piastri, ganador aquí en 2024, no estarán solos en el pulso por la pole. Max Verstappen ha 'despertado' tras su discreto primer día en Bakú y se ha intercalado entre los dos coches 'papaya' antes de la decisiva clasificación.

Red Bull dio con la ‘tecla’ en Monza, donde Verstappen completó un fin de semana brillante, anotándose la pole y la victoria. En las calles de Bakú el campeón se ha dejado ver en los últimos libres, rodando siempre entre los más rápidos y llegando a liderar la sesión con blandos a falta de doce minutos (1.41.727).

Las fuertes rachas de viento han condicionado la tanda matinal, que ha comenzado incluso con ramas de árboles en pista. Sin embargo, en los últimos compases de la sesión la dirección del viento ha cambiado y algunos lo han aprovechado para exprimir su velocidad a una vuelta.

Norris, que ayer dominó el FP1 y destrozó la suspensión del McLaren tras un toque lateral en el muro, finalizando anticipadamente la segunda tanda, ha rebajado en medio segundo el crono de Verstappen para situarse de nuevo al frente de la tabla de tiempos este sábado.

Verstappen ha intentado replicarle, pero se ha quedado a 2 décimas, al igual que el líder del Mundial Oscar Piastri, que ha concluído tercero, por delante de Hamilton, que fue el más rápido el viernes con el Ferrari y sigue dejando buenas sensaciones en la pista de Bakú. Su compañero Leclerc, que esta tarde buscará la que sería su quinta pole consecutiva en este escenario, ha sido décimo, a casi 1 segundo, antes de la batalla que comenzará a partir de las 14:00 horas.

Carlos Sainz y Fernando Alonso han continuado evidenciando sus debilidades en este circuito urbano y de alta eficiencia. Ambos ha terminado fuera del top diez. El de Williams, con peor ritmo que su compañero Albon (7º), ha cerrado el FP3 en 13ª posición, a 1.2, mientras que Alonso ha sido 14º, a 1.3 del registro de Norris.

El coche de Aston Martin depende del apoyo aerodinámico que genera a través de los alerones, pero en Bakú, con curvas muy lentas, la configuración del AMR25 abona a sufrir a sus pilotos. La prueba es que Lance Stroll ha finalizado último en los libres.