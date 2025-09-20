La tradición de los porteros vascos en el Valencia

De Eizaguirre a Aguirrezabala. Desde los primeros años cuarenta, cuando el Valencia formó una imponente escuadra, la presencia de vascos en la portería ha sido una constante. En un enrevesado juego de palabras, al actual guardameta le precedió, entre otros, un tal Arrizabalaga, Félix de nombre, que sin embargo no llegó nunca a alinearse con el primer equipo en partido oficial. Nacido en Eíbar, destacó en el Mestalla, por entonces en segunda división, y no llegó a dar el salto a la máxima categoría. Un valenciano, Pepe Martínez, le ganó la mano y ascendió para debutar en un inolvidable duelo liguero en Mestalla contra el Barcelona en la campaña 61-62, que acabó con triunfo local por 6-2, con 4 goles de Waldo. En aquellos años, los valencianistas eran los que, de vez en cuando, le metían media docena de tantos a los blaugrana.

Sin duda, Ignacio Eizaguirre ha sido, junto a Santiago Cañizares, el mejor portero de la historia valencianista. Le avalan 3 títulos de Liga y 4 finales coperas, además de la conquista de sendos trofeos “Zamora”, ambos consecutivos, a lo largo de sus 9 temporadas vinculado al club de Mestalla. A su contrastada calidad, se unía una arrolladora personalidad que le catapultó a la condición de referente de aquella escuadra legendaria. Por renombre, al guipuzcoano le sigue en el escalafón Andoni Zubizarreta, uno de los futbolistas españoles más importantes de todos los tiempos. Su etapa en el Valencia fue de cuatro ejercicios y cerró una dilatada trayectoria repartida con anterioridad entre el Athletic y el Barça. Al Valencia llegó en el verano de 1994, tras el Mundial de Estados Unidos. Líder en el vestuario y sobre el césped, vivió los años convulsos de Paco Roig, finalista de Copa en el 95 y subcampeón liguero un año después, Zubi colgó los guantes cuando el club empezaba a despegar hacia un lustro glorioso.

El tercero en esta clasificación de guardametas vasocos es José Manuel Ochotorena que, procedente del Real Madrid, aterrizó en el verano de 1988 para consolidarse como el mejor portero de la Liga en su primera campaña y ganar el “Zamora”. Con Espárrago en el banquillo, el Valencia recuperó con autoridad su lugar en la zona noble de la Liga, acabó tercero y regresó a Europa. El cancerbero de Hernani permaneció cuatro campañas, aunque su rendimiento fue de más a menos. Ochotorena volvió a la entidad años después como entrenador de porteros, labor desarrollada con brillantez, desde 2001, integrado inicialmente en el equipo de trabajo de Rafa Benítez.

El resto de guardametas de ascendencia euskalduna no ha brillado tanto, aunque algunos, caso de Meléndez Alberdi, formado en el Indautxu y en el Barakaldo, también vivió una temporada intensa, la 71-72, cuando debutó a las primeras de cambio por una lesión de Abelardo. Su estreno coincidió con una racha de excelentes resultados. El Valencia vivió un ejercicio exigente que arrancó con la eliminatoria previa de la Copa de Europa en agosto de 1971, y concluyó, 11 meses después, con la final de Copa, en julio de 1972. Aquel fue su gran año. El equipo rozó la gloria y quedó subcampeón en los dos frentes competitivos. Después, vinieron un par de campañas con altibajos, antes de irse al Málaga.

A mitad de los años setenta, coincidieron en la plantilla dos porteros vascos, aunque con procedencia diferente. Enrique Basauri se había criado en el Mestalla y dio el salto desde el filial al primer equipo de la mano de Manolo Mestre. No pudo tener mejor debut: el Valencia venció por 2-4 el estadio Insular a la UD Las Palmas en la cuarta jornada de la Liga 75-76. En esa misma campaña, se había incorporado desde el Athletic, Víctor Marro, eterno suplente del gran José Ángel Iríbar, titular indiscutible en el conjunto de San Mamés. Con la esperanza de encontrar un caso parecido a Deusto, que había triunfado en el Hércules y el Málaga, tras haber salido de Bilbao, eclipsado por la alargada sombre del “Chopo”, el Valencia contrató a un guardameta que partió como titular, pero al que afectó la mala racha de resultados. A la competencia entre ambos se añadió la presencia de un tercero: Pepe Balaguer. El valenciano fue el que más partidos jugó como titular.

Ni Marro ni Basauri cuajaron y ambos buscaron nuevos destinos en Osasuna y el Alavés. A principios de los noventa, con Sempere como amo de la portería valencianista, llegó González, procedente de la Real Sociedad. Criado en un club en el que Arconada era un mito, el destino le deparó la oportunidad de protagonizar un momento inolvidable, cuando detuvo en Riazor el penalti a Djukic en el último minuto del último partido, con el título de Liga en juego. Un caso singular fue el protagonizado por Iago Herrerín, fichado de urgencia en la campaña 22-23 desde el fútbol árabe por la lesión de Jaume. Tan sólo disputó un partido en la Copa.