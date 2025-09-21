Fermín acaba lesionado en la pierna izquierda: pendiente de las pruebas

Nada más señalar el árbitro el final del partido, las miradas se fueron hacia Fermín López, tendido sobre el césped con muecas de dolor. Los servicios médicos corrieron a atenderle. Jugadores como Dani Olmo se preocuparon enseguida por su situación. Lo mismo Hansi Flick, que tras saludar secamente a José Bordalás caminó hacia el corrillo formado alrededor del futbolista andaluz. Finalmente se levantó y caminó por su propio pie, pero cojeando, hacia el túnel de vestuarios.

Fermin Lopez, postrado sobre el césped del Johan Cruyff. / JOSEP LAGO / AFP

"Tenemos que esperar a mañana para conocer su estado", comentó sin expandirse más Hansi Flick al ser preguntado por el centrocampista, aquejado aparentemente de un problema muscular en la pierna inzquierda. Fermín salió en la segunda parte como extremo izquierdo inicialmente, retrasado a su posición natural después. "Ha sido duro y ahora todos necesitamos descansar", dijo con una cara muy seria el técnico alemán.

Flick no quiso tampoco expandirse sobre la rudeza advertida en los futbolistas del Getafe. Se le vio enojado durante el partido, pero no quiso verbalizarlo. Ya tuvo un rifirrafe con Bordalás el curso pasado. No quiso que la cosa fuera a más. "Solo me concentro en mi equipo. Cuando se producen determinadas situaciones en el campo solo quiero proteger a mi equipo y no me importa el oponente, no quiero hablar de él".

"Todo está bien"

"Tres puntos, 3-0, todo está bien", dijo cuando le insistieron sobre el tema. "Solo quiero que nos concentremos en nuestro equipo y nuestro juego". Y en este sentido dijo sentirse complacido por el rendimiento de sus jugadores. "Me gusta mucho lo que he visto en los últimos tres partidos. Fue un partido duro en Newcastle y hoy también ante el Getafe. No han sido fáciles. Pero nos hemos merecido todas estas victorias y estoy contento por ello".