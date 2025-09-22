Balón de Oro
Lamine Yamal y Vicky López ganan el Trofeo Kopa a mejores jugadores sub-21
Yamal se alza con el galardón por segundo año consecutivo
EP
El jugador del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal ha ganado el Trofeo Kopa a mejor jugador masculino sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, y ha revalidado así el honor que ya ganó en 2024, por lo que a sus 18 años sigue en el trono de mejor jugador joven del mundo, mientras que la también blaugrana y española Vicky López ha ganado la primera edición femenina del Trofeo Kopa.
En el Théâtre du Châtelet de París, el primer gran premio de la noche y de la gran gala de la revista L'Équipe fue el Trofeo Kopa, primero en categoría masculina, que fue a parar a manos de Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona que conquistó el triplete nacional el curso pasado, y que sigue en ese trono de mejor joven.
Pocos minutos después se entregó el Trofeo Kopa femenino, cuyo palmarés estrena la internacional española Vicky López, de apenas 17 años, que ya es un referente en el primer equipo del Barça Femení y de España y que, pese a no poder ganar la 'Champions' ni la Eurocopa, dejó una gran impresión con grandes actuaciones.
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7