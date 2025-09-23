El Villarreal saca partido de la inferioridad numérica del Sevilla

El Villarreal logró su primer triunfo a domicilio y se afianzó en la zona alta al ganar 1-2, en un duelo muy igualado, a un Sevilla que sigue sin vencer en casa, al aprovechar con un gol del israelí Manor Solomon en la recta final que el conjunto andaluz jugó con diez desde el minuto 78 al lesionarse el francés Tanguy Nianzou. El canadiense Tani Oluwaseyi, con un gol a los dieciséis minutos, puso por delante al Villarreal al descanso que equilibró el Sevilla en el minuto 51 con un tanto del suizo Djibril Sow, pero en el 86, con el equipo hispalense ya en inferioridad por la lesión de Nianzou con todos los cambios ya hechos, Solomon le dio los tres puntos a su equipo con el 1-2 definitivo.

Se veían las caras dos iguales antaño, dos equipos acostumbrados a estar en las alturas de la tabla, una realidad que ahora sólo mantiene un Villarreal de 'Champions' ante la crisis deportiva, social e institucional de un Sevilla que ha luchado por no bajar a Segunda los tres últimos cursos, aunque ahora renacido con la vitalidad que le ha imprimido el argentino.

Con hasta siete bajas en el Villarreal (Costa, Kambwala, Gerard Moreno, Ayoze, Akomach y Foyth por lesión, y el internacional sub-20 Pau Navarro), Almeyda y Marcelino García Toral revolucionaron sus onces, con ocho cambios cada uno respecto a la pasada jornada y el nigeriano Akor Adams como punta en el cuadro andaluz y el canadiense Tani Oluwaseyi, en el castellonense. Sólo repitieron el meta griego Odysseas Vlachodimos, Azpilicueta y el chileno Suazo respecto al triunfo en Vitoria (1-2), y en los amarillos Rafa Marín, el exsevillista Pape Gueye y Alberto Moleiro en relación con su victoria ante Osasuna (2-1).

El Villarreal se afianza en la zona alta de la tabla. / EFE

El Sevilla comenzó con intensidad, como siempre, queriendo ser protagonista y hacerse con el control, aunque el equipo de Marcelino, con una presión alta, se lo impidió y ello propició una gran igualdad en el primer cuarto de hora del choque, sin llegadas ni oportunidades claras, salvo un tiro de Tani Oluwaseyi, muy activo, que desvió con el pie Vlachodimos.

Fue el presagio de lo que llegó cuatro minutos después, en el 16, cuando el canadiense de origen nigeriano fusiló al meta local para hacer el 0-1 tras un gran centro desde la izquierda de Cardona. A partir de ahí, los castellonenses, con más ideas y peligro arriba, se creció y tuvo otra ocasión en un pase del canadiense Buchanan a Parejo que salvó Castrín. También lo intentaron en sendos tiros que se marcharon por encima de la portería Moleiro y Oluwaseyi, tras lo que Marcelino tuvo que variar su esquema por la lesión de Comesaña, sustituido por Pedraza, en tanto que el Sevilla, con más garra que juego, inquietó sin éxito con un centrochut de Suazo que despejó el luso Veiga y un cabezazo fuera de Gudelj.

Todo cambió en el 51

En la reanudación, el Villarreal salió con el mismo ritmo y la intención hacer daño al cuadro andaluz. A los 2 minutos Vlachodimos, de nuevo providencial, tuvo que intervenir en un centro de Cardona. Pero todo cambió en el 51, pues los hispalenses apretaron y lograron lo más difícil: empatarle a un rival sólido, vertical y con muchas variantes en ataque. Tras un centro de Januzaj desde la derecha que cabeceó hacia atrás Akor Adams, un defensa visitante rechazó el balón, lo recogió Djibril Sow y lanzó un misil desde dentro del área que batió a Arnau Tenas. El 1-1 espoleó a los sevillistas, que, ya con el francés Nianzou y el chileno Alexis Sánchez en el campo por el 'tocado' Castrín y Ejuke, pasaron a dominar más.

Almeyda siguió moviendo el banquillo, con la entrada primero del suizo Vargas por Januzaj, también con problemas físicos, y luego del galo Mendy y Carmona para buscar más verticalidad ante un Villarreal que, con el marfileño Pépé y el georgiano Mikautadze en el campo por Oluwaseyi y Moleiro, se rehizo y frenó el ímpetu local.

Un tiro muy liviano de Adams lo sacó la zaga visitante y, con las ganas de ambos por ganar, el cuadro amarillo rozó el gol a los 75 minutos, pero Vlachodimos salvó con la punta de los dedos un remate por alto de Pépé. Además, el Sevilla se quedó con diez en el 78, al lesionarse Nianzou con los cambios ya hechos, y el Villarreal marcó el 1-2 del triunfo en el 86, en una genial contra de Mikautadze que remachó Solomon tras haber salido ambos al campo sólo dos minutos antes.

Ficha técnica

1 - Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Castrín (Nianzou, m.54), Kike Salas; Juanlu (Carmona, m.71), Gudelj (Mendy, m.71), Sow, Suazo; Januzaj (Vargas, m.59), Akor Adams, Ejuke (Alexis, m.54).

2 - Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona (Solomon, m.84); Comesaña (Pedraza, m.28), Pape Gueye, Parejo (Partey, m.84); Buchanan, Oluwaseyi (Pépé, m.69), Moleiro (Mikautadze, m.69).

Goles: 0-1, M.16: Oluwaseyi. 1-1, M.51: Sow. 1-2, M.86: Solomon.

Árbitro: César Soto (Comité Riojano). Amonestó a los locales Gudelj (m.70) y Oso (m.93), éste cuando estaba en el banquillo, y a los visitantes Pape Gueye (m.42), Pedraza (m.47) y Rafa Marín (m.85).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 38.145 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador y exentrenador del Sevilla Manolo Cardo, fallecido el pasado martes a los 85 años, y los futbolistas locales lucieron brazaletes negros.