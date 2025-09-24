Isaac Nogués: "La NBA la aparqué cuando me llamó el Valencia Basket"

El Valencia Basket ha presentado este martes 23 de septiembre al escolta Isaac Nogués (1,96m, Badalona, 10/02/2004, 21 años), jugador que este verano se incorporaba al equipo de Pedro Martínez con contrato hasta 2027. Un oportunidad que el Valencia Basket, como destacó su director General Enric Carbonell en el acto celebrado en la sede de Pinturas Isaval, patrocinador del club, no dejó escapar: "El mercado siempre está abierto, siempre estamos pendientes de la oportunidad de mejorar la plantilla y el caso de Isaac es un claro ejemplo. Surgió la opción de ficharle al final de verano, cuadraba a nivel deportivo y también presupuestario. Siempre estamos abiertos a mejorar plantilla. No es casual que hayamos hecho una plantilla de 15 jugadores en la temporada en la que vamos a jugar más partidos".

Nogués, ilusionado con el proyecto taronja

Un 'flechazo' que fue mutuo ya que Isaac Nogués tampoco dudó en aceptar la oferta del Valencia Basket: "Estoy muy agradecido al Valencia Basket por esta oportunidad, era algo con lo que no contaba", resaltó el exterior catalán que cuando recibió la llamada taronja, estaba tratando de abrirse paso en el baloncesto estadounidense. En la temporada 2024-25 la franquicia afiliada a los Portland Trail Blazers, los Rip City Remix, le dieron la oportunidad de probarse en la Liga de Desarrollo estadounidense, donde destacó como especialista defensivo alternando en las posiciones exteriores, además de demostrar una buena capacidad para asistir a sus compañeros. En el verano de 2025, antes de que llegase la oferta del Valencia Basket, firmó un contrato Exhibit 10 y jugó un partido de la Liga de Verano de Las Vegas con el equipo californiano ante los Phoenix Suns. Pese a ello, no dudó en dejarlo todo y volver a España: "El sueño de luchar por la NBA lo aparqué cuando me llamó el Valencia Basket. Ahora mi mente está puesta en el 'ahora', en el Valencia Basket, en la Euroliga y la ACB. No vengo aquí con la mentalidad de lucirme para intentar dar el salto a la NBA. Jugar en la Euroliga es lo máximo a nivel europeo. No tengo en la mente la NBA, lo he tenido este verano pero lo he dejado de lado".

Gran defensor y mucho más

Isaac Nogués destaca especialmente por sus virtudes en defensa, algo que él mismo reconoce aunque cree que puede aportar muchas más cosas: "Creo que la gente dice lo que ve, es lo que muestro muchas veces. No solo puedo ayudar al equipo defensivamente aunque sí es en lo que más lo puedo hacer. A diario trabajo para sumar más en ataque, trabajo con mi equipo y mis entrenadores para ayudar en lo máximo".

Sobre el estilo de juego que imprime Pedro Martínez al equipo, afirma que le gusta: "Es un juego rápido que no es frecuente en Europa, donde se suele jugar más en parado. En EEUU sí que he jugado con un estilo rápido como éste, aunque no tanto. Estamos entrenando bien, preparándonos dentro y fuera de la pista".

Antes de fichar por el Valencia Basket, Nogués habló con Pedro Martínez y el técnico, afirma, le transmitió confianza: "Hablé con él, el feedback fue muy positivo, me transmitió confianza. Lo que más me llamó la atención fue el Valencia Basket por sí mismo, su proyecto, pero que además, el entrenador te dé confianza, es un plus muy importante".

A por el primer título

Isaac Nogués se mostró ilusionado de poder luchar este mismo fin de semana por el primer título, la Supercopa Endesa. Pese a las bajas por lesión de Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio, el escolta se mostró optimista: "Son tres bajas muy importantes, jugadores como Papi, Xabi y Jean aportan mucho y sus ausencias se hacen notar. Pero aún así estos dos o tres últimos partidos sin ellos, nos hemos adaptado bien a las circunstancias, anotando, jugando a buen ritmo... creo que nos hemos adaptado muy bien y estamos en buena dinámica", afirmó Nogués que además de su crecimiento personal piensa sobre todo en el equipo: "No vengo con mentalidad de crecer, ni mejorar, son cosas que vienen con el trabaja, mi principal meta es ayudar al equipo a ganar, los objetivos son claros".

El director General del Valencia Basket, Enric Carbonell, destacó la implicación de Nogués en el proyecto: "Viene con esa mentalidad, crecer, mejorar, con hambre y con ganas de sumar. Tener buenos jugadores individuales es muy importante pero sobretodo necesitamos que sean un equipo, que haya química y que se unan es muy importante. En Issac vemos un jugador que nos va a ayudar y va a encajar. En el día a día viene a sumar, a seguir creciendo, no sólo ayuda en defensa, también en el rebote, ofensivamente es capaz de sumar pensando en el global del equipo".

Presentación en Isaval

La presentación de Isaac Nogués se celebró en la sede de Pinturas Isaval en Aldaia, una empresa que lleva ya 12 temporadas apoyando al club y que ha dado muestras también este año de ser un ejemplo de Cultura del Esfuerzo ya que se vio seriamente afectada por la DANA. Su presidente, Santiago Vallejo dio la bienvenida a Isaac Nogués y agradeció su apoyo al Valencia Basket: "Ha sido un año complicado. En el Valencia Basket hemos encontrado compresión, apoyo, hemos trabajado duro para remontar el vuelo".