Darius Thompson: "El proyecto del Valencia Basket era una oportunidad que no podía rechazar"

El Valencia Basket ha presentado este jueves, 25 de septiembre a Darius Thompson, en un acto patrocinado por MGS Seguros y que ha tenido por escenario el Mercat, espacio de restauración del Roig Arena. Darius llega al club taronja con el objetivo de aportar experiencia y calidad en la dirección de juego: "es una plantilla joven y me motiva mucho la oportunidad de intentar ser uno de los líderes, de aportar mi experiencia, soy uno de los veteranos del vestuario y creo que puede enseñar el camino a jóvenes como de Larrea, que igual que yo es un base alto y le puedo ayudar".

Regreso a la ACB

Darius Thompson (1,93m, Murfreesboro (Tennessee), 04/05/1995, 30 años) afronta con muchas ganas una nueva etapa en España. Procede del Anadolu Efes Istanbul, con el que la pasada temporada acreditó unos números de 9,5 puntos, 2 rebotes y 4,5 asistencias para 11,7 de valoración en la Euroliga pero ya tiene experiencia en la liga acb tras su paso por el Baskonia en la temporada 2022-23, siendo elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa en aquella campaña: "Desde mi primera experiencia en España me gustó mucho la cultura de baloncesto que hay en España. A eso le unimos un proyecto tan sólido como el de Valencia Basket. Cuando surgió la posibilidad de venir aquí pensé que era una gran oportunidad para mí y para mi familia".

Darius Thompson / JM López

Contento en València

El estadounidense con pasaporte italiano resaltó que su adaptación al equipo está siendo muy positiva: "Desde que llegué a València el ambiente ha sido muy bueno, tanto con los compañeros como con el staff, estoy deseando empezar la temporada y emocionado por estar aquí". Las sensaciones para iniciar la temporada son muy buenas, afirma el base taronja: "Estamos muy juntos desde el principio, todos los jugadores muy unidos. Hay muchos jugadores jóvenes que tienen muchas ganas de seguir mejorando y logrando cosas".

Sobre el estilo de juego de Pedro Martínez, caracterizado por la velocidad, Darius destacó: "Es un juego muy rápido, pero me divierte y me gusta. Es un estilo diferente. En España se juega rápido pero en el Valencia Basket todavía más. En las primeras semanas mis piernas se resentían en los entrenamientos pero la verdad es que ahora ya me he adaptado y me gusta jugar así".

Supercopa

Sobre su rival en las semifinales de la Supercopa, el Unicaja, Thompson destacó: "los éxitos de los últimos tiempos demuestran que son un gran equipo. Aún no hemos profundizado en el trabajo de scouting pero seguro que será un partido complicado".

Darius Thompson, que se enfrentó a España en el Eurobasket jugando con la selección de Italia, destacó la gran presencia de jugadores taronja en el equipo nacional: "Que haya cinco jugadores dice mucho sobre el nivel del Valencia Basket".

Enric Carbonell, director General del Valencia Basket, destacó sobre Darius Thompson "Es un jugador contrastado, ha estado ia en la liga española, hizo un temporadón en el Baskonia. Responde a lo que deseamos en el equipo por una parte queremos jugadores jóvenes, gente con hambre, con ganas de aprender, y también jugadores contrastados con experiencia, que sepan a lo que nos vamos a enfrentar. Darius sabe lo que es compaginar la Liga con la Euroliga, es una pieza que se adapta muy bien a lo que buscamos. Puede aportar experiencia en una posición como la de base en la que tenemos a dos jugadores jóvenes".

Enric Carbonell le dio la bienvenida / JM López

Jose Miguel Figueras director territorial de MGS Seguros de la zona de Levante se mostró orgulloso de que la empresa se una a la familia taronja "Este es el primer año de colaboración, y lo estrenamos en este extraordinario escenario. Caminamos de la mano del Valencia Basket porque también creemos en el equipo, tenemos un futuro por delante de logros e ilusión. Además de ser un referente, el club trabaja para consolidarse en la élite europea con fichajes como el de Darius Thompson al que damos la bienvenida".