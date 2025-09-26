VBC
Queralt Casas: "Jugar en el Roig Arena es una pasada"
La capitana del Valencia Basket, emocionada ante el nivel y las comodidades de las instalaciones del nuevo pabellón
Tras superar su fractura de cúbito y radio en el brazo, destaca que "la verdad que dolor cero, pero ahora falta coger el ritmo físico"
Jorge Valero
La cuenta atrás para el debut en el Roig Arena ya ha empezado, pero también para el regreso de Queralt Casas a las pistas después de la grave lesión que sufrió el año pasado y que le hizo perderse el final de la temporada. Pero antes incluso que por su recuperación, la capitana taronja se muestra emocionada por jugar en el nuevo pabellón, donde ya han podido entrenar y conocer sus instalaciones.
"La verdad es que es impresionante, una pasada. Tenía las expectativas muy altas, pero el día que pisamos el parqué la superaron, también los vestuarios, el gimnasio… Es alucinante", destacó la internacional española en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.
Recuperación
La jugadora 'taronja', que se lesionó el pasado mes de abril al sufrir una fractura de cúbito y radio en el brazo izquierdo, también habló sobre su estado físico tras la primera semana de pretemporada.
"La verdad que dolor cero, pero ahora falta coger el ritmo físico porque cinco meses sin hacer deporte se nota y más cuando de normal no paras", explicó Casas.
Refuerzos
Sobre las nuevas incorporaciones y estos primeras días de trabajo, Casas recordó su experiencia y destacó que es su séptima temporada: "Yo estoy acostumbrada, muchas seguimos de otros años y estamos ya muy hechas. Las nuevas compañeras tienen ganas de aportar al equipo, ganas de aprender y de seguir creciendo como equipo. Tiene muy buena pinta", añadió.
