Asano da vida al Mallorca a costa del Alavés

El equipo mallorquín logró su primera victoria de la temporada en un partido muy poco vistoso de los dos equipos

El delantero kosovar del Mallorca, Vedat Muriqi (i), intenta controlar el balón ante el defensa del Alavés, Jonny Otto, durante el encuentro correspondiente a la jornada 7 de Laliga EA Sports

EFE

Palma

El RCD Mallorca logró su primera victoria de la temporada ante el Deportivo Alavés (1-0) en un partido muy poco vistoso de los dos equipos, en el que la buena puntería de Takuma Asano sirvió para dejar los tres puntos en la isla.

