Fútbol
Asano da vida al Mallorca a costa del Alavés
El equipo mallorquín logró su primera victoria de la temporada en un partido muy poco vistoso de los dos equipos
EFE
Palma
El RCD Mallorca logró su primera victoria de la temporada ante el Deportivo Alavés (1-0) en un partido muy poco vistoso de los dos equipos, en el que la buena puntería de Takuma Asano sirvió para dejar los tres puntos en la isla.
