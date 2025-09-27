Un gran Omari Moore lidera al Valencia Basket hacia la final

Mejor estreno imposible. Victoria pese a las bajas (87-93), ante el anfitrión y con billete para la final. Y todo en un partido en el que la afición taronja pudo empezar a ilusionarse con sus fichajes, especialmente con el de un Omari Moore que se hizo el dueño del partido para acabar siendo decisivo con 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 26 de valoración en 22 minutos en pista. Una irrupción espectacular que vino acompañada de una gran segunda parte y de un buen juego coral, del que sacaron provecho, sobre todo, De Larrea (15), Kameron Taylor (10) y Matt Costello (10).

Pedro Martínez afrontaba por primera vez la decisión de hacer un descarte entre los tres extracomunitarios y fue Nate Sestina el que se quedó fuera. Sin él en pista ni los lesionados Jean Montero, Brancou Badio y López-Arostegui, el técnico taronja salió de inicio con Darius Thompson, Omari Moore, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Nate Reuvers.

Perry puso el 3-0 antes del primer minuto y abrió un cuarto en el que el Valencia Basket fue siempre a remolque, a pesar del acierto anotador de unos y otros, hasta llegar a un 11-9 antes de los tres minutos de juego, después de un mate de Reuvers. Darius Thompson había anotado antes la primera canasta taronja de la temporada y Puerto el primer triple, pero el Valencia Basket empezaba a sufrir también para frenar a un Kravish que hacía daño tanto bajo el aro como en el tiro exterior, sumando desde el 6,75 y ya con 9 puntos antes del final del primer período.

Pedro Martínez movía el banquillo a los cuatro minutos para dar entrada a Costello y De Larrea, quienes anotaron en las siguientes acciones para reducir diferencias (16-13), pero dos nuevas acciones de Kalinoski y Djedovic llevaron al técnico a parar el partido, con 20-13. La desventaja aún aumentó en la vuelta a la pista tras un 2+1 de Balcerowski, pero un triple de Iroegbu y una acción individual de Moore permitieron a los taronja volver a reducir diferencias antes del triple final de Tillie, que puso el 26-18 tras los primeros 10 minutos.

Los locales sumaban un 100% de acierto en tiros de dos (8/8) y doblaban en rebotes (10-5) a un Valencia Basket en el que solo el húngaro Valerio-Bodon seguía sin jugar.

Duelo Duarte -Moore

Si en los primeros minutos fue Kravish la pesadilla para los visitantes, en el segundo cuarto lo fue un Duarte que empezó a anotando de tres para poner la máxima diferencia del partido en la reanudación (29-18). Reuvers, sin embargo, respondía con un triple rápido y tras una nueva acción de Duarte, los taronja lograron un parcial de 2-10 que les metió de nuevo en el partido tras un triple de Costello (33-31) y un 2+1 de un Taylor que volvía a su antigua casa.

Los locales encontraban el acierto en las manos de Djedovic y de Duarte y los taronja, en las de Moore, Darius y Costello, con igualdad máxima hasta el descanso después de que Moore anotara casi sobre la bocina para poner el 44-43. Los fallos en los tiros libres del Unicaja daban alas a un Valencia Basket que seguía perdiendo la batalla del rebote.

Segunda parte

En la vuelta a la pista, y en un intercambio de canastas, los taronja empezaban a anotar de tres en tres con un 2+1 de Taylor y dos triples de Puerto y De Larrea. Perry mantenía a los suyos, pero dos mates seguidos de Sako llevaron a Ibon Navarro a parar el partido con 55-58.

Los locales aumentaban su intensidad defensiva y su agresividad a la hora de atacar el aro, con Barreiro y Sulejmanovic dando la vuelta al marcador por momentos y Balcerowski haciendo daño bajo el aro, pero un triple de De Larrea y otro lejano de Iroegbu sobre la bocina devolvían la ventaja a los visitantes al final del tercer cuarto (71-73).

Último cuarto

Un Omari Moore en estado de gracia abría el último cuarto con un mate tras robo y con siete puntos consecutivos. Sako se doblaba el tobillo derecho y se retiraba con gestos de dolor, pero poco después podía volver a la pista.

Iroegbu sumaba también de tres para seguir demostrando el acierto de su fichaje temporal y Taylor ponía el 80-87 que silenciaba el Martín Carpena. Moore y De Larrea, desde el tiro libre, cerraban el partido (87-93) que daba el pase a la final, a falta de conocer el rival. Un domingo de emociones fuertes, ya que el Valencia Basket femenino jugará también la final de la Supercopa LF Endesa.