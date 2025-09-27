Desde Oviedo a Mestalla, capitanes y campeones

El Valencia obtuvo dos títulos en los años 70. Ambos trofeos fueron recibidos por sendos asturianos que lucían el brazalete de capitán en el club de Mestalla. Los dos procedían del Real Oviedo. La Liga del 71 fue levantada por Paquito. La Copa de 1979 la recibió Carrete.

Francisco García Gómez, “Paquito”, aterrizó en Valencia y besó el santo. En compañía del argentino Sánchez Lage recaló a orillas del Turia desde la capital del Principado al finalizar la Liga 62-63, en la que el Real Oviedo acabó tercero, por delante de la mayoría de los equipos históricos, entre ellos el Valencia, después de protagonizar un ejercicio extraordinario. Paquito aún tuvo tiempo de disputar con su nuevo club la final europea ante el Dinamo de Zagreb. El asturiano se embolsó una prima por conquistar la Copa de Ferias, segunda consecutiva de los valencianistas, que superaba lo recibido en gratificaciones a lo largo de toda la temporada con el conjunto del Carlos Tartiere.

Paquito fue imprescindible

Asentado en el equipo, convocado por España para la Eurocopa de 1964, Paquito emergió como una pieza imprescindible desde mediados de los sesenta. Titular, un año después, en la tercera final europea, esta vez contra el Real Zaragoza de los cinco magníficos, formó junto a Roberto Gil una legendaria línea medular, heredera de la integrada en la década anterior por Pasieguito y Puchades. Su primer título nacional llegó en 1967, cuando el Valencia ganó la Copa al imponerse en la final al Athletic de Bilbao por 2-1. El segundo gol fue suyo, gracias a un antológico remate de tacón que sorprendió a Iríbar.

Con la irrupción de Pep Claramunt, la columna vertebral se modificó. Paquito, con el 10 a la espalda, se convirtió en un interior elegante por el costado izquierdo, destacando por una prodigiosa capacidad técnica y un disparo potentísimo. El asturiano capitaneó al Valencia en otras dos finales coperas consecutivas, las del 70 y 71, ambas perdidas, aunque la segunda estuvo condicionada por un arbitraje de juzgado de guardia. Pocos meses antes, el Valencia se había proclamado campeón de Liga en una última jornada no apta para cardíacos. La suerte que acompañó en el alirón en Sarrià, falló en la final contra el Barça. Paquito marcó el 2-0 al inicio de la segunda parte. Todo parecía controlado, pero el colegiado Saiz Elizondo apareció en el escenario y se esfumó el doblete en la prórroga, cuando el once de Di Stéfano estaba en inferioridad numérica.

Ante el club blaugrana, había logrado su último gol como valencianista en el duelo liguero que concluyó en tablas, 1-1. Un tanto de una belleza extraordinaria y que, a la larga, tuvo un enorme valor para conquistar la Liga. En la siguiente campaña, la 71-72, el Valencia rozó la gloria. Subcampeón en la Liga y en la Copa, el ovetense cerró su etapa de 10 años en el Valencia y decidió reforzar al Mestalla, que militaba en segunda división en la temporada siguiente, la 72-73, coincidiendo con el retorno de su querido Oviedo a primera.

Paquito, el futbolista asturiano que llegó al Valencia CF en 1963. / Bernat Navarro Porter.

Carrete llegó en 1976

Carrete fichó por el Valencia en el verano de 1976, a la conclusión de una Liga negra para el fútbol asturiano: el Oviedo y el Sporting habían bajado a segunda. Bajo la presidencia de José Ramos Costa, la entidad de Mestalla formó un plantel imponente. La llegada de Kempes fue la guinda al pastel. El lateral diestro asturiano no tardó en meterse al público en el bolsillo. Su bravura y entrega conectaron rápidamente con la grada. Jugó como titular en todos los partidos de su primera temporada, excepto uno, en el Sánchez Pizjuán, al haber sido expulsado una semana antes en el duelo ante el Hércules celebrado en Mestalla. El destino quiso que en la Copa se midiera con su antiguo club. El Valencia superó a los ovetenses en los dos encuentros.

Carrete se motivaba al máximo en todos los partidos, pero muy especialmente, cuando se medía al Barcelona, club que lo había fichado de palabra y que lo dejó en la estacada al decantarse, finalmente, por la incorporación del españolista Ramos. Se sacó la espina con triunfos memorables, no solo en Liga, sino también en la Copa, con la inolvidable remontada de 1979, y en la Recopa europea, un año después. Después de superar el cruce con los catalanes en octavos, el Valencia apostó por conquistar la Copa. Objetivo cumplido. Con los colores de la senyera, dos goles de Kempes, y Carrete como capitán, superaron al Real Madrid por 2-0 en la final.

Sus marcajes a Enzo Ferrero, extremo internacional argentino, en El Molinón se hicieron célebres porque saltaban chispas. El lateral de Turón no se arrugaba ante la hostilidad de la afición gijonesa ni la clase de su oponente. Titular indiscutible en los títulos europeos conquistados en 1980, Recopa y Supercopa, Pepe Carrete se distinguió por su carácter impetuoso y un genio incontrolable. Tras colgar las botas siempre presumió de su valencianismo y lució orgulloso la insignia del club en la solapa.