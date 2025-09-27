El Valencia Basket arranca la temporada más ilusionante

Llega la hora de la verdad. El Valencia Basket, cuyos dos primeros equipos han cerrado la pretemporada con buenas sensaciones, arranca este fin de semana su temporada más ilusionante, la del estreno del flamante Roig Arena. No obstante, la nueva casa ‘taronja’ deberá aguardar unos días más su primer salto inicial porque la lucha por los dos primeros títulos de la temporada, la Supercopa tanto masculina como femenina, se disputan a domicilio.

El equipo de Pedro Martínez encara un reto mayúsculo, la Supercopa Endesa en Málaga, ya que en la semifinal deben medirse hoy (18 horas) al anfitrión Unicaja y, en caso de ganar, el domingo se enfrentarían al vencedor del la Laguna Tenerife - Real Madrid, con lo que se podría reeditar la última final de la Liga Endesa si blancos y ‘taronja’ no fallan en sus primeros cruces.

Vuelve Raquel Carrera

Tres cuartos de hora antes, en el Palacio de los Deportes Huesca, el conjunto femenino entrenado por Rubén Burgos inicia ante su eterno rival, el Perfumerías Avenida de Salamanca (17.15 horas. Teledeporte), su defensa de la Supercopa LF Endesa, título que ha ganado en las últimas dos ediciones y del que suma ya tres copas. Y lo hace, además, con el esperado regreso de una Raquel Carrera que no pudo jugar la Copa de Atenas ni ante el Estudiantes en Murcia por unas molestias en la rodilla de las que ya se ha recuperado.

No puede decir lo mismo Pedro Martínez...Las lesiones de Jean Montero, Brancou Badio, López-Arostegui y la más reciente de Jankuba Sima merman el potencial de los ‘taronja’, aunque sí podrá contar con Ike Iroegbu y con un el ala-pívot húngaro Vincent Valerio-Bodon, que ha estado las últimas semanas entrenando con el equipo. Eso sí, a las cuatro bajas se les unirá una más en las próximas horas, ya que el técnico deberá descartar por primera vez en la temporada a uno de los tres extracomunitarios: Kameron Taylor, Omari Moore o Nate Sestina.

La de este fin de semana será la séptima participación del Valencia Basket en una Supercopa Endesa que solo ha podido ganar en una ocasión, en 2017 tras el título de Liga. Solo una vez más llegaron a la final y fue precisamente en la de su estreno en 2010, cuando derrotaron en semifinales al Baskonia antes de caer con el Barça en la final. El Unicaja, vigente campeón de la Supercopa y de la Copa del Rey, ha ampliado su palmarés hace una semana con la Intercontinental Cup.

En cuanto al femenino, con Raquel Carrera y pese a las bajas de Leo Fiebich y Cristina Ouviña, las ‘taronja’ son aún más favoritas si cabe y más tras una pretemporada perfecta con pleno de victorias. El Perfumerías Avenida es el rival más recurrente de Valencia Basket en su historia con un total de 30 enfrentamientos. El balance global es de 19-10 para las salmantinas y un empate. En las últimas campañas la superioridad es ‘taronja’. Si nos ceñimos únicamente a Supercopa, el Valencia Basket se ha llevado los tres partidos que ha disputado contra este rival.

En la otra semifinal se enfrentarán Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis. En caso de que VBC pasara esta eliminatoria se enfrentará al vencedor el domingo a las 17 horas en la gran final.