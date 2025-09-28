La fiebre runner llenó la noche del sábado valenciana

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía ha vuelto a llenar de corredores las calles valencianas en la noche de este sábado, en una de las carreras más emblemáticas y esperadas de Valencia Ciudad del Running.

Sábado noche en la ciudad. Y 13.000 corredores dispuestos a tomar las calles de Valencia Ciudad del Running. Así ha comenzado una de las noches más mágicas del año. Porque este sábado, 27 de septiembre, la 12ª edición de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía ha vivido su 12ª edición desde las 22:30 h. y lo ha hecho con unas cifras de récord. No solo de participación, sino también de presencia de corredoras: más de 4.500.

Un recorrido muy atractivo

Con salida y llegada en el Puerto de Valencia, concretamente en la avenida Ingeniero Manuel Soto, los corredores han completado un recorrido totalmente llano que discurre por algunos de los monumentos y calles más emblemáticas como el Paseo de la Alameda, el mítico Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la Plaza de la Reina, la Plaza del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.

Carrera 15k Nocturna de Valencia / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

Gran ambiente

Consolidada como el pistoletazo de salida del otoño runner en Valencia, la prueba es la antesala de citas de mayor distancia como la Media Maratón y la Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Una cita que ya forma parte de la historia de la ciudad y que seduce a miles de corredores cada año gracias, entre otros factores, al magnífico ambiente que la envuelve.

Porque además de los puntos de animación durante el recorrido, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía puede presumir de congregar a multitud de público en las calles. Personas que llevan en volandas a los deportistas hasta la misma línea de meta gracias a su apoyo y ánimo

Los campeones

Victoria para Eric Loré, del Bikila Atletismo, que ha parado el crono en 45 minutos y 10 segundos. Por detrás, segundo el atleta Esteban Patiño (Valdeiglesias Martñin Berlanas, 00:45:40) y tercer puesto para Nacho Giménez (Cárnicas Serrano Club de Atletismo, 00:45:51)

Beatriz Álvarez (Valencia Club de Atletismo) ha sido la ganadora en un tiempo de 52 minutos y 11 minutos, en un podio que han completado María Ureña (Cárnicas Serrano, 00:52:16) y Noelia Juan (00:52:38).