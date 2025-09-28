El Valencia rompe seis años de sequía de títulos y suma el octavo con su segunda Supercopa
El Valencia Basket, al conquistar este domingo la Supercopa Endesa ante el Real Madrid (94-98) rompió una sequía de más de seis años sin que su equipo masculino levantara ningún título y, al ganar por segunda vez este trofeo, tiene ya ocho en su palmarés.
La última vez que el club valenciano había festejado un título de su equipo masculino fue el 16 de abril de 2019, hace ya más de seis años, cuando conquistó por cuarta vez la Eurocopa, la segunda máxima competición del baloncesto europeo.
Desde entonces no había vuelto a lograr ningún trofeo aunque había tenido alguna oportunidad para hacerlo como la final de la Liga Endesa que disputó la pasada campaña.
Creado en 1986, como heredero de la sección de baloncesto del Valencia CF, el Valencia Basket ganó su primer título en 1998, cuando dirigido por Miki Vukovic conquistó la Copa del Rey.
Además de ese trofeo y de las cuatro ediciones de la Eurocopa, el Valencia Basket conquistó también la Liga Endesa de la campaña 2016-17 y la Supercopa con la que abrió la temporada 2017-18. Con esta segunda Supercopa son ya ocho los títulos que tiene en su palmarés.
En las vitrinas del club están también otros nueve títulos conseguidos por el equipo femenino, que este mismo domingo perdió la final de la Supercopa pero que ha levantado en tres ocasiones ese trofeo, otras tantas la Liga Femenina y una vez la Eurocopa, la Supercopa y la Copa de la Reina.
