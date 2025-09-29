Sin Champions, a jugar en lunes

Los lunes al fútbol. El primer día de la semana acoge el último partido de la jornada, reservado para los ausentes de la Champions. Este escarnio merecido no puede ocultar el contrasentido en la organización de un campeonato que está para satisfacer los intereses del operador televisivo. La obsesión por imitar a la Premier genera medidas absurdas como ésta. Las jornadas duran 4 días. Sin embargo, otros aspectos, caso de los horarios unificados de la tarde de los sábados que se dan en Inglaterra, no se trasladan a España. La moda arrancó a finales del siglo pasado, en pleno conflicto por el dominio de los derechos audiovisuales. El valencianismo vivió algunos episodios memorables en lunes. Sin duda, el más trascendental fue el triunfo en el Camp Nou después de una extraordinaria remontada. Los cuatro goles firmados por argentinos que levantaron un 3-0 ante el Barça, cuando faltaban 20 minutos para la conclusión, marcaron un punto de inflexión. El gran Valencia nació esa noche, en enero de 1998, y desapareció en Mónaco, en agosto de 2004 tras conquistar la Supercopa europea.

Una gran oportunidad. El Valencia logró su primer resultado positivo lejos de Mestalla en la jornada intersemanal. El tradicional empate con el RCD Espanyol en Cornellà- ya son 6 igualadas consecutivas en los 6 últimos enfrentamientos, 3 en cada campo, un registro que nunca se ha dado para los valencianistas en toda la historia del campeonato-, permite aprovechar el factor local esta noche para dar un salto en la clasificación y mejorar los registros. Hace un año, a estas alturas de la Liga, el Valencia era el colista con 2 puntos. La coyuntura es diferente en la actualidad, aunque el equipo no está para tirar cohetes, ni, como repite Corberán, está asentado. Le queda mucho margen de mejora. Al menos, en casa, ha ofrecido hasta ahora mejores prestaciones y solvencia que hoy se pondrán a prueba ante un rival entusiasta, que llega a la cita obligado por su situación y con mucho que ganar. Partido trampa.

25 años después. Un cuarto de siglo ha transcurrido desde la última vez que el Valencia y el Real Oviedo se enfrentaron en Mestalla. Sucedió en el otoño de 2000. Los locales tenían a Héctor Cúper en el banquillo y se impusieron por 2-0, con goles de Mendieta y Kily González. Los visitantes estaban dirigidos por Radomir Antic. La temporada concluyó con el Valencia en San Siro jugándose en los penaltis el título de la Champions. Los asturianos, por su parte, bajaron a segunda e iniciaron un largo exilio lejos de la élite. Casualmente, en ese ejercicio 2000-01, estrenaban campo, tras la desaparición del original Carlos Tartiere. Desde esa campaña, el Valencia no ha vuelto a disputar una semifinal del máximo torneo continental. El encuentro de esta noche trae el recuerdo de precedentes inolvidables, como el triunfal debut de Salif Keita en el partido inaugural de la Liga 73-74-cuando se autorizó el fichaje de extranjeros-, o el de grandes jugadores que compartieron los colores de ambos equipos. El presente nos ofrece la imagen de un anfitrión que aspira a escalar hasta la zona media alta de la tabla y la de un visitante que lucha por asegurar la permanencia.

El deporte reacciona. El genocidio de Gaza empieza a pasarle factura al sionismo israelí. Algunos organismos deportivos internacionales han decidido reaccionar. Han tardado más de la cuenta pero, finalmente, la venda se ha caído de los ojos de quienes han preferido ignorar durante demasiado tiempo la cruel realidad que se vive a diario en Palestina, pese a los testimonios directos y las pruebas que llegaban. Los primeros movimientos pueden situar a Israel fuera de algunos torneos a los que acude con el propósito de lavar su imagen y normalizar sus atrocidades. El detonante a este movimiento surgió en la Vuelta Ciclista a España, gracias a la presencia de miles de ciudadanos que no dejaron de protestar en cada etapa. Lástima que algunos políticos hayan preferido anteponer sus intereses ideológicos a sensibilizarse con el drama humanitario. Sus gestos y declaraciones les descalifican por su cinismo y miseria moral.