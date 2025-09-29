¿Se juega en Mestalla el Valencia-Oviedo?

El partido de Liga entre el Valencia y el Oviedo que debe disputarse esta noche en Mestalla sigue programado a pesar de la alerta roja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias. A pesar de que el Ayuntamiento de València ha suspendido cualquier actividad lectiva en la ciudad, ordenado el cierre de parques y jardines y prohibido la práctica deportiva, el club sigue sin poder comunicar a los aficionados si el partido se jugará o no. El Oviedo, el rival de esta noche, ya se encuentra descansando en la ciudad a la espera de saber si se juega o no el encuentro. De hecho, ayer por la tarde entrenó en las instalaciones del Levante UD en Buñol.

Por su parte, Corberán mantiene la citación de los jugadores del Valencia, a las 12.30 en Mestalla, como si nada pasara.

El Valencia, en contacto con la Liga y la Federación, ha solicitado que, para evitar el desplazamiento de los aficionados, se tome una rápida decisión

Según el Reglamento General de la RFEF en su Artículo 263, que recoge las causas de suspensión de los partidos es. "La REF la que tiene la facultad de suspender cualquier encuentro cuando: "Prevea la imposibilidad de celebrarlo por causas excepcionales", y esta lo es.

La incertidumbre podría alargarse hasta poco antes de partido porque también podría suspender el árbitro el partido en Mestalla, pero la premisa es "procurando siempre agotar todos los medios para que el encuentro se celebre o prosiga"

