La alerta roja obliga a aplazar a esta tarde el Valencia-Oviedo

A las cuatro de la tarde, solo cuatro horas antes de la hora en que debía disputarse, en un escenario de alerta roja por un peligroso episodio atmosférico, el Juez Único de Competición anunció ayer oficialmente que se aplazaba el partido entre el Valencia y el Oviedo. El partido se disputará hoy a las 20 horas «siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan», tal como figuraba en la información oficial.

Eso sí, horas antes, de forma extraoficial, ya se sabía que el partido Valencia-Oviedo, como era previsible, se iba a aplazar por el peligro que podían acarrear las fuertes lluvias que hasta las doce de la noche se preveía que iban a descargar sobre la ciudad. La suspensión, solo unas horas antes del partido en Mestalla, llegó mucho después que el Oviedo, que se desplazó ya el domingo a València. El partido se jugará esta tarde y los futbolistas blanquinegros entrenaron ayer por la tarde, en la Ciudad Deportiva del Valencia CF en Paterna, bajo la lluvia. Agirrezabala y Foulquier lo hicieron con normalidad así que Carlos Corbarán podrá contar con ellos una vez superadas sus molestias.

Desde el domingo, cuando se decretó la alerta roja sobre las provincias de Castellon y Valencia, el Valencia CF solicitó el aplazamiento para evitar, sobre todo, el desplazamiento de sus aficionados y el peligro que ello supone. No en vano, más de la mitad de los hinchas valencianistas provienen de poblaciones del área metropolitana y se tienen que desplazar desde sus municipios y pedanías a Mestalla. No tenía sentido que si ayer y hoy mismo se han suspendido las clases en València y gran parte de los pueblos de la provincia para evitar colapsar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, ayer se hubiera disputado un partido de fútbol al que se prevé que asistan más de 40.000 personas.

Por eso, durante toda la mañana de ayer, el club estuvo pendiente de la decisión de LaLiga y la RFEF para poder avisar a los seguidores ya que, la mayoría, acuden al campo desde otras localidades. Aunque hasta ese momento se siguió el protocolo normal de un día de partido. Uno de los temores del club era que, como ocurrió en un Villarreal-Espanyol, los aficionados se desplazaran hasta el estadio y fuera, una vez allí, cuando De Burgos Bengoetxea, colegiado del Valencia-Oviedo, fuera quien decidiera el aplazamiento.

LaLiga y la RFEF dilataron más de lo previsto la decisión del aplazamiento dadas las recomendaciones realizadas por los órganos pertinentes y recibieron toda clase de críticas. La propia alcaldesa de Valècnia Mª José Catalá aseguró que, aunque el ayuntamiento no es competente para ello, ella misma había hablado con el Secretario General de la RFEF «para solicitar le la suspensión o el aplazamiento». Finalmente, así fue pero varias horas después de comparecer Catalá ante la prensa.

Hasta el momento de la suspensión, el único mensaje oficial lanzado por el club a los aficionados era el siguiente: «Las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes -por ayer- nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo. Por ese motivo el club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados». Un tuit del domingo. El Oviedo, por su parte, antes de viajar a València pidió a sus aficionados precacución : «Siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes, ponemos rumbo a Valencia.️ Precaución a los desplazados. Actualizad las alertas en los perfiles oficiales». Todo ello, provocó que algunos aficionados carbayones se concentrasen ayer por la mañana en la puerta de Mestalla, ajenos a la decisión que se tomó a destiempo.

Hoy se espera tarde soleada

El tiempo es cambiante y aunque la alerta roja se mantuvo activa para lo que quedaba de lunes, se esperaba que pasase a ser naranja durante la noche y la madrugada. De hecho, se preveían cuantiosas lluvias en la zona de Mestalla pasadas la medianoche. Con el paso de las horas, todo irá a menos, aunque se mantendrá la alerta naranja hasta aproximadamente las 12 de mediodía de hoy mismo.

Una vez alcanzado el mediodía, se volverá a la normalidad del nivel verde e incluso las previsiones de Aemet apuntaban a que será una tarde soleada a partir de las 17 horas. Las temperaturas rondarán los 21 grados en el momento en que el árbitro, viejo ‘enemigo’ del Valencia CF, pite el saque de centro.