Pedro Martínez se consagra tras ganar la Supercopa

A excepción de un Rubén Burgos que ha sumado cada uno de los títulos del Valencia Basket femenino, Pedro Martínez se ha convertido ya en el entrenador más laureado de la historia del primer equipo masculino ‘taronja’ tras la victoria en la Supercopa Endesa ante el Real Madrid.

El técnico que llevó al Valencia Basket a su única Liga se convierte ahora en el único que ha podido celebrar dos títulos en el banquillo ‘taronja’, con ocho años entre ambos y en dos etapas distintas tras no seguir después de aquel éxito de 2017.

Pero al margen de los títulos, el técnico catalán sumó este fin de semana un nuevo tope en la historia del club, ya que con la del sábado ante el Unicaja, se convirtió en el entrenador con más victorias de taronja, superando al añorado Miki Vukovic. Con el triunfo en la final, Pedro alcanza las 145 victorias en 192 partidos, por delamnte de las 143 de Miki en 231 encuentros.

Unos números que seguirán creciendo y que esta misma temporada le llevarán a superarle también en número de partidos. Miki Vukovic, eso sí, fue quien abrió el palmarés taronja con la Copa de 1998, el primero de los ocho títulos del Valencia Basket masculino.

Siete entrenadores con títulos

Al margen de la Copa de Miki Vukovic y de la Liga y Supercopa de Pedro Martínez, otros cinco entrenadores han podido levantar algún título con el Valencia Basket. Paco Olmos lo logró con la ULEB Cup de 2003, Neven Spahija con la Eurocup de 2010, Velimir Perasovic con la de 2014, Jaume Ponsarnau con la de 2018 y Txus Vidorreta con la Supercopa de 2017 que jugó el Valencia Basket tras ganar su primer y de momento único título de Liga.

En cuanto al capitán Josep Puerto, natural de Almussafes y criado baloncestísticamente en la cantera del Valencia Basket, el domingo fue uno de los días más especiales de su carrera. El valenciano levantaba su primer título de campeón con el Valencia Basket, el trofeo de la Supercopa Endesa conquistado en Málaga tras ganar al Real Madrid en la final. En su segunda temporada ejerciendo el honorífico título de ‘capitán’, Puerto inscribía su nombre en la historia del club junto al de otros histórico capitanes como Víctor Luengo, Víctor Claver y Rafa Martínez, que también han tenido el honor de recibir una copa de campeones.

El capitán

Puerto debutó en la ACB con el Valencia Basket en la histórica campaña 2016-17 en la que el club, también con Pedro Martínez en el banquillo, levantaba el título de campeones de Liga. Desde la temporada 2020-2021 Josep Puerto forma parte de la primera plantilla y la pasada campaña, adquiría los galones de capitán.

Formado en el club, Puerto se une así a otros ilustres valencianos que también ejercieron de capitanes y también levantaron títulos de campeones. El primero fue Víctor Luengo, que fue el encargado de alzar en 1998 la Copa del Rey de Valladolid, el primer título del club, y que también levantó la Copa ULEB de 2003. Luengo, ahora Relaciones Externas del club abría un camino que luego siguió otro canterano valenciano, Víctor Claver, que levantó en Vitoria el título de campeones de la Eurocup en 2014.

Sucede a Rafa Martínez

Otro ilustre capitán, el único no valenciano que ha tenido el honor de conquistar títulos es Rafa Martínez, que había sido el último en alzar un título, el de la Eurocopa de 2019 y antes lo había hecho con la Supercopa de 2017 y con la Liga Endesa (2016-207) , y que eligió levantar con el lesionado Sam Van Rossom. Ya en 2014 había pedido a Serhiy Lischuck que le acompañara a recibir la Eurocopa que ganó aquel curso.