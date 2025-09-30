Los secretos de la final de la Supercopa

Los aficionados guardarán en la retina cada momento de la histórica final de Supercopa Endesa ante el Real Madrid (94-98) pero horas después de que Josep Puerto levantara el título como capitán, se puede disfrutar también de la final vivida desde dentro gracias al micrófono que llevó el árbitro principal, Emilio Pérez Pizarro.

Una joya de vídeo que ha hecho público la ACB, en el que se pueden ver las conversaciones, discusiones y explicaciones a jugadores y técnicos durante los 40 minutos de la final.

Al poco de empezar, Pérez Pizarro se interesaba por cómo se encontraba Neal Sako, con molestias en el tobillo desde la semifinal. Advertía poco después a Feliz por el uso de las manos en defensa y a Facu para que agilizaran las puestas del balón en juego, además de pedir calma a Lyles y a Pradilla, llegando a decirles «esto es solo un partido».

A continuación, el árbitro se dirigía a Llull con la siguiente apreciación: «Sergi, ¿puedo hablar contigo? Intenta por favor las reacciones tenerlas un poquito más comedidas. Creo que el arbitraje está siendo equilibrado, con nuestros fallos, que no lo discuto».

Y le llegó el momento a Omari Moore, una de las sensaciones de la Supercopa en su primer torneo oficial con el Valencia Basket. «¿Todo bien?», le preguntó Pérez Pizarro, a lo que el taronja respondió de forma sorprendente. «Estoy fallando bandejas fáciles, pero al margen de eso, estoy bien». «Escucha, todos somos humanos, qué le vamos a hacer, eres increíble», le respondió a su vez el árbitro.

Más tensión hubo en una protesta de Pedro Martínez en la que no le faltaba razón tras un tapón de Tavares por detrás tras una falta que no vieron. «Estoy aquí, Pedro, toca el balón», le dijo Emilio. «Le ha empujado por detrás», fue la respuesta de Pedro. «Yo juzgo lo de arriba y toca el balón, Pedro», insistía el Pérez Pizarro. «Pero si lo ha empujado por detrás, es antideportiva», recalcaba Pedro «¿Antideportiva?, pero si toca el balón arriba Pedro», respondía una vez más el árbitro. «Tavares le ha empujado por detrás», concluía Pedro enfadado.

La tensión de Scariolo

La tensión se palpaba en los banquillos y Scariolo no dudó en echarle en cara lo que él consideraba un distinto criterio ante las protestas de Pedro Martínez y las suyas. «No entiendo por qué los aspavientos de Pedro son más baratos que los míos», le decía el exseleccionador. «No, eso no es verdad, Sergio, yo hablo contigo igual que hablo con Pedro», le respondía. «¿Qué no es verdad? A mí me ha dado una técnica Jordi Aliaga y a él no», insistía Scariolo. «Bueno, algo le habrás hecho. Lo de Pedro lo controlo yo», concluyó Pérez-Pizarro.