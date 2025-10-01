Calero alcanza la cifra redonda de 50 partidos en el banquillo levantinista

El entrenador madrileño Julián Calero, que dirige al Levante UD, alcanzó el pasado sábado en Getafe los cincuenta partidos oficiales al frente del club valenciano, y al que dirige desde el verano de 2024.

Con un empate a uno ante el Getafe, el Levante de Calero se queda con 5 puntos en la décimo cuarta plaza de la clasificación y, de momento, fuera de los puestos de descenso.

En estos 50 partidos, 49 de Liga y uno de Copa del Rey, Calero presenta un balance de veintitrés victorias, quince empates y doce derrotas.

Con estos cincuenta partidos en el banquillo, Calero se coloca, empatado con Carlos Simón y José Martínez, como el vigésimo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Levante.

El preparador, de 54 años, debutó con el Levante el 18 de agosto de 2024 con una victoria ante el Sporting en Gijón y su último partido fue el del pasado martes ante el Real Madrid, que se saldó con una derrota en casa por 1-4.

El técnico cumple esta efeméride con un recorrido en el club levantinista cargado de ilusión, trabajo y esfuerzo que le ha permitido devolver al equipo a LaLiga EA Sports y cumplir su sueño de dirigir en la máxima categoría del fútbol español. Más allá de las cifras, su mayor éxito ha sido el de devolver la ilusión al levantinismo viendo a su equipo competir en la élite y peleando juntos por consolidarse en la máxima categoría.