Emotivo homenaje de la Curva Nord a Jaume y Piccini

Jaume Doménech y Cristiano Piccini fueron dos de los grandes protagonistas en la previa del partido entre el Valencia y el Real Oviedo, y es que ambos recibieron un bonito homenaje por parte de la Curva Nord por su paso por el Valencia CF. Además, para el guardameta de Almenara fue su primer día como comentarista de DAZN.

Sobre el homenaje, el exfutbolista italiano expresó estar muy «agradecido por la oportunidad» y reiteró, como ya hizo otras veces, lo importante que ha sido el Valencia CF en su vida: «He vivido aquí los mejores y peores (por las lesiones) momentos de mi carrera, es un espectáculo, esta es mi casa y tener esta oportunidad... estoy muy agradecido».

Jaume tomó la palabra y se deshizo en elogios con el italiano: «En València guardamos un gran recuerdo de Piccini, estoy muy feliz de que el Valencia le haga este recibimiento, fue muy importante, recuerdo ese golazo contra el Huesca. Fue un gran compañero, profesional y era un ejemplo para todos, yo estoy muy agradecido porque estuvo en grandes momentos del equipo, era muy trabajador hasta cuando no jugaba, guardo un gran recuerdo y le estoy agradecido como valencianista», expresó. Cristiano contestó a los elogios que había recibido previamente: «Fuimos muy afortunados de vivir esto como una profesión y vivir del deporte más bonito del mundo, ahora a disfrutarlo de otra manera». Y esa otra manera de la que habla Piccini no es otra que un «fondo de inversión holandés, estamos comprando equipos, puedo disfrutar de este deporte de otra forma».