El Valencia Basket debuta en Euroliga frente al Lyon

La temporada empieza fuerte para el Valencia Basket. Sin apenas para paladear la victoria lograda en la Supercopa Endesa el pasado domingo tras ganar al Real Madrid en la final, los taronja iniciarán hoy miércoles 1 de octubre un mes frenético, el más duro de su historia. Para empezar, arranca la Euroliga con una doble jornada y el domingo llegará el inicio de la Liga Endesa. Octubre será el reflejo de una intensa temporada en la que el Valencia Basket podría llegar a disputar hasta 99 partidos sumando todas las competiciones. En total, el Valencia Basket disputará en octubre un total de 12 partidos, una cifra récord en la historia taronja. Sólo en una ocasión, en diciembre de 2023, el Valencia Basket disputó también 12 partidos.

Como añadido a este duro inicio de la campaña, Valencia Basket afronta los primeros partidos de octubre con una concentración de partidos a la que nunca antes se había enfrentado: disputará cinco partidos en ocho días.

Doce partidos en octubre

La temporada regular más larga de la EuroLeague, con 20 equipos y 38 jornadas, comenzó ayer martes para algunos equipos aunque Valencia Basket esperará hasta hoy mismo, el primer día de octubre para estrenarse en la máxima competición europea para visitar la pista del ASVEL Lyon-Villeurbanne en territorio francés (20 horas).

La doble jornada de Euroliga esta semana continuará este viernes 3 (20.30 horas) con un partido muy esperado, será el primero de los taronja en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez recibirán al Virtus Bolonia en la segunda jornada de la competición europea. Sin tiempo casi para cambiar el chip, en menos de 48 horas llegará otra gran cita, la primera jornada de la Liga Endesa que también tendrá por escenario el Roig Arena con la visita del Barça a las 17 horas. Seis partidos como local y seis como visitante afrontará el Valencia Basket durante el mes de octubre. Ocho de competición continental y cuatro de Liga Endesa. Encadenando viajes como los que le llevarán consecutivamente a Barcelona y Lugo o a Mónaco y Lleida. Con rachas de partidos seguidos como local como las visitas de Joventut Badalona, Fenerbahçe Beko Istanbul y Dubai Basketball al Roig Arena.

Solo un precedente

Poniendo la vista atrás en el histórico taronja, Valencia Basket solo había afrontado una docena de partidos en un mes en una ocasión. Fue en diciembre de 2023, cuando entre Euroliga y Liga Endesa también acumuló doce partidos en un mes. El balance: seis victorias y seis derrotas.

20 equipos en la Euroliga

Tras una expansión de 18 a 20 equipos, la Asamblea de la Euroliga aprobó la asignación de invitaciones de tres años para Estrella Roja, Partizán, Valencia Basket y Virtus Bologna, mientras que Dubai Basketball disfrutará de un permiso de hasta cinco años. Todo es renovable, claro..

El país con más representación será España. El cuadro taronja acompañará a Real Madrid, Barcelona y Baskonia, para sumar cuatro clubes en la máxima competición continental.

Por otro lado, Turquía, Serbia, Israel, Grecia, Francia e Italia tendrán dos clubes cada uno, dejando a Emiratos Árabes, Mónaco, Alemania y Lituania con una representación. Y no hay duda. El Fenerbahçe es el actual campeón de la Euroliga y de nuevo parte como uno de los grandes favoritos. Jasikevicius se desquitó después de cinco ‘Final Fours’ fallidas como técnico. Los jugadores Nunn, Vezenkov, TJ Shorts, Mike James, Baldwin, Tavares, Montero, Mirotic, Fournier o Horton-Tucker son algunos de los nombres a tener presentes como candidatos al MVP final.