Un partido de tenis desde el cielo de València
Los jugadores internacionales Pablo Andújar y Bernabé Zapata disputan un partido de tenis desde el rooftop de Novotel, previo al inicio de la Copa Faulcombridge, que se celebrará del 5 al 12 de octubre en el Club de Tenis Valencia
No todos los días se juega un partido de tenis con el Mediterráneo como telón de fondo y la ciudad de Valencia extendiéndose a los pies de la pista. Esta mañana, el rooftop del Novotel Valencia Lavant se ha convertido en un escenario único donde los tenistas internacionales Pablo Andújar y Bernabé Zapata han disputado un encuentro simbólico que ha servido como antesala a la Copa Faulcombridge ATP Challenger 125, el gran torneo que llenará de deporte y pasión las pistas del Club de Tenis Valencia del 5 al 12 de octubre.
Entre raquetazos y sonrisas, la experiencia ha dejado una estampa inolvidable que conecta la ciudad con el espíritu de un evento que va mucho más allá de la competición. En el acto también ha estado presente Paco Vicent, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, quien ha querido remarcar la importancia de este arranque tan especial.
La ilusión de Pablo Andújar
El extenista y actual director del torneo no ocultaba su entusiasmo tras el partido. “Esta es una iniciativa creativa muy especial, una oportunidad única para dar el pistoletazo de salida a un evento que fomenta el tenis, los valores y el deporte en general. La experiencia de jugar con Bernabé desde un rooftop ha sido algo totalmente nuevo para mí, pero creo que escenifica a la perfección la apertura de València hacia los grandes eventos deportivos que acercan a las nuevas promesas con jugadores consagrados.”
El compromiso de Bernabé Zapata
También Bernabé Zapata compartió su emoción por formar parte de este arranque simbólico. “Me ilusiona ver cómo patrocinadores como Novotel se vuelcan de esta manera para que la Copa Faulcombridge tenga el mejor escenario posible. Y este, que roza el cielo, es una oportunidad fantástica para visibilizar un deporte como el tenis y acercarlo aún más a la gente.”
Valencia, ciudad de tenis
Por su parte, Paco Vicent subrayó el papel de la ciudad como anfitriona del torneo. “Este partido en el rooftop demuestra que Valencia rebosa ilusión por acoger una cita deportiva que conecta la pasión de los más jóvenes con la experiencia de los grandes veteranos del tenis.”
Una cita que crece cada año
La Copa Faulcombridge se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario nacional. Catalogado como torneo ATP Challenger 125, es el cuarto en importancia en España y ha visto pasar por su palmarés a leyendas del tenis como Manolo Santana, Manolo Orantes o David Ferrer, además de nuevas generaciones como Pedro Martínez.
Este 2025 promete ser una edición muy especial. El torneo contará con un cuadro principal de 32 jugadores, entre ellos los valencianos Pedro Martínez y Carlos Taberner, y con una gran noticia: la retirada oficial del tenista catalán Albert Ramos Viñolas, que ha elegido despedirse en Valencia, rodeado de la afición y del ambiente único del Club de Tenis.
Un torneo con alma social
Además de su vertiente competitiva, la Copa Faulcombridge ha reforzado su dimensión social y formativa. Esta edición incluye una exhibición de tenis en silla de ruedas con los cuatro mejores jugadores del mundo en esta disciplina, y se celebrará en paralelo la Copa Faulcombridge by Young Tennis Tour, un torneo infantil que une a las futuras promesas con las estrellas consagradas, fomentando los valores del deporte desde la base.
La organización ha puesto también el foco en la solidaridad y la inclusión, vinculándose con las escuelas de la comarca de la dana y ofreciendo a sus niños la posibilidad de ser recogepelotas durante la competición, en una clara apuesta por la participación comunitaria.
Valencia, lista para brillar
Con el respaldo de patrocinadores como Novotel, la implicación institucional y un calendario repleto de actividades abiertas al público, la Copa Faulcombridge se presenta como una semana inolvidable donde deporte, valores y ciudad se funden en una misma pasión.
El partido jugado esta mañana “desde el cielo” no ha sido solo un gesto creativo y llamativo, sino la mejor metáfora de lo que está por venir: un torneo que eleva a Valencia al centro del tenis internacional y que promete emociones únicas tanto dentro como fuera de la pista.
