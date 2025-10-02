Pascual Martí, nuevo colaborador oficial del Valencia CF para la temporada 2025-26
Delia Blasco
El Valencia CF anuncia la incorporación de Pascual Martí Electrodomésticos como colaborador oficial del Club para la temporada 2025-26. El histórico comercio valenciano se suma a la familia valencianista mediante un acuerdo que refuerza los lazos entre dos referentes de la Comunitat Valenciana unidos por valores de compromiso, cercanía y tradición.
Con más de 50 años de trayectoria, Pascual Martí se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de electrodomésticos y tecnología en la Comunitat, combinando atención personalizada, innovación y la cercanía propia del comercio local. Una filosofía que conecta de manera natural con la esencia del Valencia CF, un club profundamente enraizado en su afición y en la sociedad valenciana.
A partir de esta colaboración, ambas partes desarrollarán diversas iniciativas con el objetivo de acercar la marca a la afición y reforzar el vínculo entre Pascual Martí y el valencianismo. Esta alianza representa un paso importante en la estrategia de la compañía, que busca seguir acompañando a las familias valencianas y compartir con ellas su compromiso con el territorio.
El acuerdo subraya además la conexión natural entre los valores de ambas entidades: el esfuerzo, la pasión y la cercanía que definen al Valencia CF encuentran su reflejo en la filosofía de Pascual Martí, un comercio que desde hace más de medio siglo combina innovación, atención personalizada y tradición.
Con esta alianza, Pascual Martí refuerza su apuesta por el deporte y por la sociedad valenciana, mientras el Valencia CF suma un nuevo compañero de viaje en una temporada en la que tradición y futuro vuelven a caminar de la mano.
Descubre más sobre PASCUAL MARTÍ aquí
