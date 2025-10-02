El Roig Arena se inaugurará mañana con una gran fiesta

Se acerca el gran día, el momento que la afición taronja lleva años esperando, desde que empezaron las obras del nuevo pabellón taronja. El Roig Arena abrirá sus puertas por primera vez en ‘modo baloncesto’ mañana viernes, día 3 de octubre y el Valencia Basket prepara una gran fiesta para celebrarlo. Será en la segunda jornada de la Euroliga en la que los de Pedro Martínez recibirán a la Virtus de Bolonia. El partido empezará oficialmente a las 20.30 horas, pero la fiesta de inauguración del Roig Arena, lo hará mucho antes.

Opening Day

El club ha catalogado este partido como ‘Opening Day’ ya que será el primero del equipo masculino en el Roig Arena. El equipo masculino tendrá también su propio Opening Day que será el 12 de octubre coincidiendo con el primer partido en casa de las de Rubén Burgos, a las 12.30 horas ante el IDK Euskotren en la segunda jornada de la Liga F Endesa.

El partido de este viernes ante la Virtus de Bolonia será muy especial y para celebrarlo, el club ha preparado un gran número de actividades. El partido empieza a las 20.30 horas, pero, antes, a las 19.50 horas se celebrará la ceremonia de inauguración que será presentada por el valenciano Arturo Valls.

Fan Zone

Además, desde mucho antes, desde las 17 horas y hasta las 19.30 el club pondrá en marcha un ‘Fan Zone’ especial para la ocasión situada junto a la entrada principal del Roig Arena con animación, y con un escenario en el que habrá muchas sorpresas.

El debut del Valencia Basket en su nuevo pabellón ha despertado gran expectación. Además de los 11.000 abonados que han adquirido el pase para toda la temporada, la venta del resto de entradas va a muy buen ritmo y se espera un ambientazo taronja.

Partido frente al Hapoel

Por otra parte, la directiva de La Laguna Tenerife sopesa celebrar a puerta cerrada el partido de la Liga de Campeones de Baloncesto contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre, un día antes de que el Valencia Basket reciba al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena en la Euroliga.

El club valenciano, según explicaron sus dirigentes hace unos días, contempla por su parte ceder al equipo israelí el cupo mínimo de entradas y no poner entradas a la venta para ese encuentro.

El presidente de la entidad canaria, Aniano Cabrera, señaló ayer miércoles en la cadena Cope que el consejo de administración se inclinará por la medida que «mayor seguridad» pueda garantizar, y en estos momentos «no descartamos ningún escenario» salvo jugar en una cancha neutral.

Abundó en que pretenden «apurar al máximo -la elección del- mejor escenario posible», pues su prioridad es velar por la seguridad ciudadana, pues «hay muchos aficionados que se desplazan con sus hijos, y de una edad, que se pueden ver envueltos en una situación que puede que no pase nada o que pase». Cabrera indicó que el club estará a disposición de lo que dictaminen la FIBA y la Subdelegación del Gobierno.

La Laguna Tenerife y Valencia Basket estan en contacto, tal como anunciaron los directivos ‘taronjas’ para afrontar la visita de los equipos israelíes con acciones similares y que permitan salvaguardar la seguridad de los asistentes y de los propios jugadores, ante posibles protestas de activistas pro-palestinos. n