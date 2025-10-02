Romero confirma su renovación hasta 2028

El gran rendimiento de Iván Romero con el Levante viene alimentado de la enorme noticia que recibió después del ascenso a Primera División. El delantero es el hombre de moda gracias a sus 4 goles y 1 asistencia en el presente curso, Orriols celebra que contará con sus servicios hasta 2028 tras la renovación automática producida tras el regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Iván Romero se mostró feliz y orgulloso de continuar en el club. «Es verdad que teníamos la cláusula de que, si ascendíamos, tenía tres años automáticos. Estoy muy contento con esa renovación, de estar en el Levante, en València y en el club que apostó por mí. Estoy muy a gusto, mi familia viene todas las semanas a verme cuando jugamos aquí. Me siento muy feliz y muy querido. Ojalá sean muchos años más», aseguró un ‘9’ que no se marca una cifra de goles tras su brillante arranque de campaña.

«No me suelo marcar números nunca, puede ser más presión que otra cosa. Todo lo que pueda jugar querrá decir que me va bien. Intento ayudar al equipo en todo lo posible, trabajando defensivamente y en lo ofensivo. Si hay más números en cuanto a goles y asistencias a nivel personal será mejor y bueno para el equipo. Ojalá sea así y que vengan muchos más», dijo. Tras un verano intenso, se preparó física y mentalmente para estar a la altura de las exigencias de la categoría. « Es una categoría más, pero no hay que tenerle miedo a nada. Con la ayuda de los que quedamos del año pasado y los nuevos que vienen con mucha hambre estamos haciendo un buen grupo», concluyó el jugador de La Solana (Ciudad Real).