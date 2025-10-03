Xabi Alonso: "Ni Valverde, ni Rodrygo, ni Vinicius me han dicho que no quieran jugar en alguna posición"

Hasta hace una semana, el Real Madrid de Xabi Alonso era una balsa de aceite, con un pleno de victorias en Liga y Champions que hablaba por sí solo. Sin embargo, el duro manotazo que le propinó el Atlético en el derbi y la polémica generada en torno a Fede Valverde, alimentada por el propio jugador, han enturbiado el presente blanco.

El entrenador, máster en diplomacia por la universidad del fútbol, ha querido restar hierro a estos dos episodios, sobre todo a la goleada en el Metropolitano apelando a la filosofía de que "cuanto más equilibrados estemos y menos nos afecten los resultados, más eficaces seremos en el rendimiento. No nos olvidamos, pero no nos quedamos enganchados".

Este sábado, contra el Villarreal

La visita del Villarreal al Bernabéu de este sábado (21.00 horas), tercero en el campeonato y en un gran momento de juego, obliga a los blancos a no distraerse con cuestiones adyacentes. Afirma Alonso que así será y que siente "la confianza y la proximidad de los jugadores", porque pasan "mucho tiempo juntos".

Y en todo ese tiempo, dice, ningún jugador le ha transmitido que no quiera jugar en una demarcación concreta. "Ningún jugador, ni Fede [Valverde], ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar. Están con buena predisposición", ha comentado este viernes, haciendo una enumeración de futbolistas que, a excepción del uruguayo, requerido en la pregunta, ha partido de él.

Sucede esto después de que Valverde dijera que no ha "nacido" para ser lateral derecho y de que publicara un llamativo comunicado negando que él se haya negado (valga la redundancia) a jugar de lateral, algo que por otra parte nadie dijo. Alonso ha refrendado lo dicho por su jugador, al que sin embargo dejó un recado indirecto, a cuenta de su no participación en el peloteo de suplentes previo al partido de Almaty.

El recado a Valverde

"Nos gusta que los suplentes calienten y peloteen. Es algo muy normal. Quiero que todos participen", ha explicado, sin entrar esta vez en ningún nombre propio, pero preguntado expresamente por lo sucedido con Valverde. Un recado que no parece casual, sobre todo teniendo en cuenta que el uruguayo se quedó sin jugar un solo minuto en la goleada al Kairat.

Al margen de estas cuestiones, Alonso ha ensalzado la progresión de Bellingham, "un jugador fundamental para nosotros", tras su operación y ha insistido en que habrá minutos para todos durante la temporada, también para un Endrick todavía inédito al que ya ve preparado para la competición después de tres semanas entrenando con el grupo.