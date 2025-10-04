El Levante asalta el Tartiere (0-2)

El Levante, que fue de menos a más durante el partido, acabó siendo mejor que el Real Oviedo (0-2) y se llevó el duelo directo entre recién ascendidos gracias a los tantos de Carlos Álvarez y Etta Eyong. Las tornas se han cambiado, y si en el último partido en Primera de ambos equipos en el CarlosTartiere hace 60 años, los locales se llevaron la victoria por 2-0, ahora han conseguido la revancha con el mismo marcador los levantinistas.

Julián Calero no tocó su once y el Levante pisó el césped del Carlos Tartiere con los mismos jugadores que empezaron la semana pasada el partido el Getafe, mientras que Eric Bailly y Salomón Rondón fueron las dos novedades del Real Oviedo con respecto a lo del pasado martes en Mestalla.

El Real Oviedo comenzó bien el partido y dominó durante el primer cuarto de hora, teniendo el balón, no dejando al Levante acumular posesiones y acercándose al área de Ryan; dos centros de Rahim y las intentonas de Hassan hacían al Levante no salir de su campo, pero la ocasión clara no llegaba.

El Levante se lleva tres puntos de oro del Tartiere / Irma Collin

Con el paso de los minutos, Carlos Álvarez fue apareciendo y el Levante creció en el partido, ya que el centrocampista sevillano permitía a los de Calero tener más el balón y, sobre todo, llegar por banda izquierda con un Manu Sánchez que se convertía en una de las principales armas del ataque visitante.

El Levante le puso la guinda a sus buenos minutos con el 0-1, en una jugada marcada por la mala colocación del colegiado Munuera Montero y, por la cual, no permitió a Reina disputar un balón en la frontal; después, la acción llegó a la izquierda, Manu Sánchez centró atrás y Carlos Álvarez batió con el empeine a Aarón Escandell.

Los levantinistas se fueron al descanso con ventaja por la mínima, y con una trifulca protagonizada por Rondón, que empujó a Vencedor y acabó siendo amonestado por Munuera.

Cambios

El segundo tiempo arrancó con Ilyas Chaira entrando el descanso por Brekalo y, visto que el Oviedo tenía el balón pero el Levante no sufría, Paunovic no tardó en doblar la apuesta: Santi Cazorla y Fede Viñas por Alberto Reina y Salomón Rondón.

El Oviedo crecía y Carmo estuvo cerca de empatar el partido, pero Ryan respondió a su remate de cabeza con una buena mano; Juliá Calero, viendo que su Levante empezaba a sufrir, quiso parar el ritmo del partido con la entrada de Oriol Rey y Pablo Martínez por Vencedor y Brugué.

El Levante, que ya había avisado de lo peligroso que podían ser sus atacantes, parecía que sentenciaba el partido a menos de 20 minutos para el final, cuando tras un disparo de Oriol Rey que se fue al palo apareció Etta Eyong para empujar el balón a la red, hacer el 0-2 y marcar su quinto gol en la presente temporada.

Un pequeño amago con Fede Viñas y poco más hizo el Oviedo en los minutos finales, acabando el partido con un nuevo triunfo a domicilio de un Levante que suma 8 puntos y supera al Real Oviedo en la clasificación, que se queda con 6.

Ficha:

0–. Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker (Álex Forés, m. 83), Colombatto (Ovie Ejaria, m. 74), Reina (Cazorla, m. 57); Hassan, Brekalo (Ilyas Chaira, m. 46) y Rondón (Fede Viñas, m. 57).

2–. Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Manu Sánchez; Carlos Álvarez (Víctor García, m. 80), Vencedor (Oriol Rey, m. 66), Arriaga, Brugué (Pablo Martínez, m. 66); Iván Romero (Morales, m. 80) y Etta Eyong (Koyalipou, m. 87).

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a los locales Rondón (45’) y Carmo (71’) y a los visitantes Toljan (84’) y Moreno (90’+2).

Goles: 0-1, M. 30: Carlos Álvarez. 0-2, M. 72: Etta Eyong.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 23.878 espectadores.