Calero anticipa «una batalla bonita» frente al Oviedo

El Levante UD viaja al Carlos Tartiere dispuesto a mantener su buena racha como visitante, pues ha sumado cuatro puntos en sus dos últimas salidas, aunque cuenta por derrotas sus dos únicas visitas al Oviedo en Primera División.

El entrenador del Levante, Julián Calero, tiene la baja por lesión de Pampín, con una rotura muscular en el recto femoral de la pierna derecha, y tampoco podrá contar con Matturro, que está pendiente de ser sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias que sufre. Calero se mostró muy respetuoso con el Real Oviedo: «El año pasado eramos rivales directos y este también lo somos», dijo. «Será una batalla bonita», anticipó el técnico madrileño.

No se esperan muchos cambios en el once del Levante UD, después de haber incluido a Arriaga ya en el once titular de la semana pasada en Getafe. Todo apunta a que el hondureño volverá a ser el eje del Levante en la medular con Vencedor a su lado. Una de las incógnitas es saber si Calero mantendrá su apuesta más ofensiva con Brugué en el centro del campo o introducirá otro centrocampista más, como Olasagasti o Pablo Martínez, para formar un triple pivote defensivo.

Mientras, el tridente ofensivo del Levante estará formado por Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, que estará especialmente motivado después de haber sido convocado por primera vez con Camerún, confirmando que es uno de los delanteros más en forma de Primera, con cuatro goles y tres asistencias en siete partidos. Real Oviedo y Levante son dos recién ascendidos a Primera División y el curso pasado el balance fue positivo para el club azul, ya que en el Ciutat de Valencia el partido acabó en empate y en el Carlos Tartiere los carbayones, ya con Paunovic en el banquillo, se llevaron el triunfo. El entrenador del Oviedo remarcó que este partido «es fundamental para nuestro avance en esta temporada». «Han sumado puntos importantes fuera de casa y será un partido duro, de máxima exigencia», concluyó.