Carlos Corberán, técnico del Valencia CF: "Es evidente que tenemos un problema a balón parado"
El entrenador considera que hubo dos Valencias diferentes en cada parte pero que no logran marcar cuando crean peligro
Abatido apareció Carlos Corberán tras la derrota del Valencia CF ante el colista. El técnico reconoció que tienen un problema a balón parado -el segundo gol del Girona vino de un lanzamiento de falta- y que les falta concretar las acciones de peligro. A la afición le manda un mensaje: "Vamos a trabajar para que tengan al Valencia CF que se merecen".
"Tenemos una sensación amarga de no haber conseguido el objetivo. Pensábamos que íbamos a poder cambiar la dinámica fuera de casa, pero no ha sido así", señalaba el entrenador, quien reconoció que el equipo cuajó una muy mala primera motivada, aunque en parte la justifica por la lesión de Diakhaby. "Sufrimos un fuerte revés con la marcha de Diakhaby, con un pinchazo en el isquiotibial, y tras su salida no hemos encontrado la forma de crear ataques, aunque poco a poco nos hemos ido acoplando, pero sin crear demasiadas ocasiones", señala.
En cambio, defiende que en la segunda mitad, "hemos visto a un Valencia volcado, creando ocasiones y cuando mejor estábamos hemos concedido un gol a balón parado, otra vez", señalaba el técnico, quien afirmaba que hay que trabajar mucho ese aspecto.
"Tenemos que defender mejor el balón parado y comprometernos todos mucho con el detalle, en el Espanyol concedimos a balón parado, también contra el Oviedo y hoy", reconoce.
Para el técnico, esta mala racha, con solo ocho punto, solo se supera trabajando: "Las dinámicas se cambian con rendimiento y no hay otra opción que seguir trabajando. Este vestuario y este entrenador está alineado con la exigencia que se le supone al Valencia", señala.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Las llamas devoran una antigua fábrica dedicada a piezas de automoción en Bonrepòs
- La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: 'Desde el principio sospechamos que era Bea
- Catorce heridos, tres graves, en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Gan Pampols va al choque con Baldoví: 'Falló la autoprotección porque faltó información
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años