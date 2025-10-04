Carlos Corberán, técnico del Valencia CF: "Es evidente que tenemos un problema a balón parado"

Abatido apareció Carlos Corberán tras la derrota del Valencia CF ante el colista. El técnico reconoció que tienen un problema a balón parado -el segundo gol del Girona vino de un lanzamiento de falta- y que les falta concretar las acciones de peligro. A la afición le manda un mensaje: "Vamos a trabajar para que tengan al Valencia CF que se merecen".

"Tenemos una sensación amarga de no haber conseguido el objetivo. Pensábamos que íbamos a poder cambiar la dinámica fuera de casa, pero no ha sido así", señalaba el entrenador, quien reconoció que el equipo cuajó una muy mala primera motivada, aunque en parte la justifica por la lesión de Diakhaby. "Sufrimos un fuerte revés con la marcha de Diakhaby, con un pinchazo en el isquiotibial, y tras su salida no hemos encontrado la forma de crear ataques, aunque poco a poco nos hemos ido acoplando, pero sin crear demasiadas ocasiones", señala.

En cambio, defiende que en la segunda mitad, "hemos visto a un Valencia volcado, creando ocasiones y cuando mejor estábamos hemos concedido un gol a balón parado, otra vez", señalaba el técnico, quien afirmaba que hay que trabajar mucho ese aspecto.

"Tenemos que defender mejor el balón parado y comprometernos todos mucho con el detalle, en el Espanyol concedimos a balón parado, también contra el Oviedo y hoy", reconoce.

Para el técnico, esta mala racha, con solo ocho punto, solo se supera trabajando: "Las dinámicas se cambian con rendimiento y no hay otra opción que seguir trabajando. Este vestuario y este entrenador está alineado con la exigencia que se le supone al Valencia", señala.