Corberán niega que señalara a los jugadores tras perder con el Oviedo

El Valencia CF visita esta tarde al Girona, el colista de la primera división con un ambiente extraño. La rueda de prensa de Carlos Corberán, tras la dolorosa e inesperada derrota frente al Real Oviedo, por 1-2, y tras dejarse remontar el Valencia en dos minutos, dejó muchos interrogantes, y sonó a que el entrenador valenciano señalaba a una serie de futbolistas en concreto, como máximos responsables de la debacle.

Ayer, el técnico de Cheste rectificó y se mostró muy sorprendido por el impacto que provocaron sus palabras. «La verdad es que quedé muy sorprendido porque no es mi estilo señalar públicamente a ningún jugador. Lo que intenté es hacer un análisis más detallado de lo que me preguntaron. Lo hice desde la concreción y no era mi intención el señalamiento. El primer responsable siempre soy yo», dijo Corberán. El entrenador dejó muy claro que su intención no era señalar a nadie e incluso reveló que se ha reunido en privado con los futbolistas para aclarar la situación. «Luego me reuní con los jugadores aludidos y estaban tan sorprendidos como yo porque saben que tenemos la honestidad y confianza para comentarlo. Tenemos esa relación, también basada en la privacidad. Era un análisis más colectivo que individual. Cuando el equipo no juega bien, y es mi sentimiento, soy yo» , matizó ayer. En cuanto a lo estrictamente deportivo, el Valencia se enfrenta al último clasificado de la LaLiga EA Sports. Corberán subrayó que el equipo está unido y comprometido. «Los debates ajenos no los controlamos. La realidad interna es de unión y compromiso, como que también somos conscientes de que no hemos rendido en ocasiones. Veo responsabilidad y ganas de competir y ganar en Girona».

Respecto a la alineación, hay dudas en los laterales. Foulquier no ha pido entrenar bien y lo tiene difícil para llegar hoy. Quizá tenga su oportunidad Thierry que ya está recuperado de su lesión. En la parte izquierda, Gayà, quien no ha tenido una semana fácil tras encararse a parte de los espectadores por los pitos recibidos de una parte del público de Mestalla, se disputa el puesto con Jesús Vázquez, aunque apunta el capitán a titular.

En cuanto a otros cambios, como acompañante de Danjuma, Hugo Duro compite con Raba y no hay que descartar a Lucas Beltrán que cotiza al alza. En frente, el Girona de Míchel atraviesa su peor momento. Aún no conoce la victoria en esta liga pero ya es sabido que eso suena a partido trampa. Corberán explicó que los gerundeses tienen más juego que puntos. La baja principal del Girona es Ounahi y el equipo ya suma hasta 8 lesionados. Míchel lo tiene claro: «Urge la victoria», dijo en la previa. También, el Valencia llega con urgencias. Sobre todo para recuperar la autoestima y mostrar un estilo definido. Tres puntos serían una medicina ideal para irse al parón de las selecciones con tranquilidad.