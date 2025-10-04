Crónica Girona-Valencia: El Valencia se hunde ante el colista (2-1)

Ni con superioridad numérica ante el colista. La imagen del Valencia en Montilivi fue de un quiero y no puedo. El conjunto de Corberán sigue sin sacar partido de los momentos en el que domina el juego, y le pesan mucho sus fallos en defensa, ayer acompañados por una falta de organización en el centro del campo, incapaz de armar un juego ofensivo ordenado. Pinta mal este Valencia que solo suma 8 puntos con cuatro derrota, dos empates y dos victorias.

La lesión de Diakhaby ,a los cinco minutos, tras una carrera después de que por segunda vez Portu le ganara la partida, ya dejaba evidenciar que este Valencia iba a sufrir. La revolución en el once de Carlos Corberán, motivada en parte por las lesiones de Foulquier y Gayá, más las de Javi Guerra, André Almeida y Hugo Duro, por lo que parece un toque de atención tras la derrota ante el Oviedo, no pareció funcionar en la primera mitad.

La entrada de Copete en el centro del campo creó un cierto desajuste en defensa que se evidenció de la peor foma, con un gol de Vanat en el minuto 17, con un Thierry que rompía el fuera de juego, y con Copete, Tárrega y Santamaría mirando en la distancia.

De nuevo, imposible dejar el marcador a cero este Valencia que ya acumula 10 tantos en contra y se coloca entre los más goleados de la Liga. La primera ocasión del Valencia no llegó hasta el minuto 32. Tras una buena subida de Thierry, centró a Jesús que se topó con Gazzaniga bajo palos.

El centro del campo seguía sin saber organizar el juego ofensivo, y se limitaba a buscar pases directos a los extremos. Aún así, Danjumaa, en el 41, hizo levantarse de la grada a los valencianistas que estaban en Montilivi con un tremendo disparo al palo.

Arnaut Danjuma en Montilivi. / AFP7 vÃ­a Europa Press

El Valencia se fue al descanso, tras una primera parte que no invitaba a pensar en la remontada. La lesión de Diakhaby nada más empezar dejó tocada a una defensa que fue superada en numerosas ocasiones, y el nerviosismo era mayor de lo habitual a la hora de sacar la pelota desde atrás. Sólo un disparo de Jesús despejado por Gazzaniga y otro de Danjuma que sacó la madera fueron muestra de la presencia del Valencia CF en campo rival.

Salió mejor el Valencia en la segunda parte. La charla de Corberán parece que dio sus frutos en el centro del campo, y el conjunto valencianista empezó a dominar. Diego López, avisó con un disparo al larguero en el 54. El extremo estaba siendo el más incisivo y su premio llegó pocos minutos después, tras empujar una magnífica asistencia de Danjuma, que ponía el empate en el marcador en el 57. El Valencia dominaba y Javi Guerra tuvo en sus botas ponerse delante en el marcador, con un disparo que obligó a lucirse a Gazzaniga. El meta tuvo que emplearse a fondo, deteniendo otra volea de Tárrega y con un gran zurdazo de Thierry.

Y cuando más estaba dominando el Valencia CF, llegó el jarro de agua fría vertido por Arnau. El Valencia CF reclamó por falta previa, pero el árbitró dio por válido el tanto que subió el 2-1 al marcador a falta de 30 minutos.

Cambios decisivos

Empezaron los cambios. Entraron Hugo Duro y Ramazani por Beltrán y Thierry. "Más movilidad" pedía Corberán en la pausa de hidratación, hicieron dos, durante el partido. Una movilidad que se ganó Ramazanizani, que apenas unos minutos después de entrar en el campo tuvo que poner a prueba de nuevo a Gazzaniga. Volvía a atacar el Valencia, y a punto estuvo de anotar Copete en la jugada justo después.

El dominio valencianista empezó a poner nervioso al Girona, que se quedó sin Iván Martín tras derribar a Diego López y ver la segunda amarilla, la primera fue también fue por otro agarrón a Javi Guerra. Quedaban diez minutos y el Valencia jugaba contra diez. Se daba el mejor escenario para la remontada. Ramazani volvió a intentarlo en el 84, pero su disparo se marchó alto.

El Girona, colista, se echó atrás a intentar parar el empuje valencianista. Y lo consiguió. Pese a que el árbitro dio diez minutos de tiempo añadido, el conjunto de Corberán fue incapaz de darle la vuelta al marcador, y sigue sin conseguir ganar fuera de casa esta temporada, ni siquiera ante un colista que acabó con diez y sin el entrenador, que fue expulsado con roja directa a falta de dos minutos.