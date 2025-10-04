Girona-Valencia: Nueva lesión de Dakhaby
El central se retira a los cinco minutos con molestias musculares en la parte trasera del muslo
Nuevo varapalo para el central del Valencia CF, Mouctar Diakhaby. El central apenas ha durado cinco minutos en el campo. Tras una carrera para frenar a Portu, se ha notado un tirón y encima se agarraba la parte posterior del muslo derecho y levantaba la mano pidiendo el cambio, lo que hace presagiar que se trata de una lesión importante.
Copete salía al campo por un Diakhaby, que se sentaba en el banquillo visiblemente mosqueado. No es para menos, el central se había ganado la confianza del técnico Carlos Corberán. Después de no empezar la temporada como titular en detrimento del recién llegado Copete, el central se había convertido en un fijo en los últimos partidos, no solo en el Valencia CF sino también en la selección guineana.
