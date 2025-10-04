Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Oviedo-Levante UD: Trifulca en el descanso con ventaja granota

Pilar Olaya

Real Oviedo y Levante-UD se han ido al descanso con polémica. Tras el pitido de Munuera que marcaba el final de la primera parte en el Carlos Tartiere, el granota Vencedor aparecía en el suelo quejándose, de un empujón del carbayón Rondón, que se encaraba el levantinista. Eso provocaba que los jugadores que estaban en el campo se acercasen a separarlos, o incluso el cuerpo técnico del Real Oviedo saltase al campo para poner paz.

Al final, el árbitro decidió amonestar con tarjeta amarilla a Rondón, y ambos equipos se marcharon al vestuario, con la ventaja en el marcador de los de Calero, gracias al gol de Carlos Álvarez en el minuto 29.

