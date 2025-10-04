Valencia Basket despierta tarde y cae en su estreno en Liga F Endesa (71-65)

Si hay que sufrir un tramo malo, mejor que sea al principio de la temporada con todo el tiempo para reaccionar. Valencia Basket no pudo debutar en Liga F Endesa con victoria y cayó en A Malata ante el Baxi Ferrol tras un partido en el que sufrió un bloqueo ofensivo durante los primeros tres cuartos que construyeron una diferencia en el marcador imposible de remediar. Un gran último cuarto casi acaba en remontada milagrosa, pero el conjunto gallego supo mantener su ventaja y se llevó un meritorio triunfo, el primero del curso.

El triple de Daniels con el que arrancó el partido pareció ser un indicativo de lo que iba a ser la tónica de los primeros minutos. El Baxi Ferrol salió al pabellón de A Malata con mucho acierto y respondieron a la primera canasta taronja, obra de Atkinson, con más canastas desde la larga distancia de Joris y Joiner, que dibujaron un 9-2 inicial en el luminoso. No tardó en ser evidente el monumental atasco de Valencia Basket, que erraba casi todos sus tiros fueran forzados o liberados.

El acierto de tres de Baxi Ferrol cayó, pero un ritmo de anotación normal fue más que suficiente para ir construyendo una sólida ventaja ante un Valencia Basket incapaz de encontrar el ritmo a nivel ofensivo. Solo Tanaya Atkinson parecía tener un día lúcido, y quiso meter a su equipo en el partido con un triple desde la esquina, pero el buen juego interior de Daniels y un gran 2+1 de Claire Melia dejaron la ventaja a favor de las gallegas en 14 puntos al término del primer cuarto.

Segundo cuarto, sin reacción

Las taronja estaban obligadas a reaccionar en el segundo cuarto si no querían que el partido se les fuera de las manos, pero nada más lejos de la realidad. Las jugadoras de Rubén Burgos se aceleraron todavía más en ataque, pero con el mismo acierto que en el primer cuarto, es decir, casi ninguno. Baxi siguió anotando a un ritmo normal, haciéndose fuertes además en los rebotes ofensivos y ampliando su ventaja.

A mediados del segundo cuarto, una secuencia en la que dos tiros libres de Awa Fam sucedieron a una cantasta de Leti Romero permitió a Valencia Basket colocarse a ocho, pero no fue una reacción, sino un espejismo. Las gallegas respondieron con cinco puntos seguidos y Rubén Burgos se vio obligado a parar el partido. Tras el tiempo muerto no cambió nada y el cuadro taronja seguía intentando anotar con canastas demasiado forzadas. Eso sumado a que el Baxi se reencontró con el triple dejó el marcador en un +18 para el conjunto local al término de la primera mitad.

Rubén Burgos da indicaciones durante el partido / VBC

Atkinson sola no es suficiente

El paso por vestuarios no cambió lo más mínimo el guion. No era el día de Valencia Basket y con el paso de los minutos se hacía más evidente. Ni Raquel Carrera, ni Iagupova ni Leti Romero descifraban el laberinto y tampoco se reconciliaban con el aro. El Baxi pasó por sus momentos de crisis en anotación, pero las taronja no lo aprovechaban y la ventaja no caía. El bloqueo entró en otra dimensión y las jugadores de Rubén Burgos encadenaron varos tiros sin tocar el aro. La imagen era de un Valencia Basket totalmente desdibujado y con errores infantiles mientras Baxi sumaba poco a poco. Atkinson era la única taronja que sumaba, pero su aportación no era suficiente. Un triple en la última posesión de Blanca Millán llevó al partido al último cuarto con una diferencia de 20 puntos.

Intento de remontada pero sin tiempo

El último cuarto fue como un partido totalmente diferente. Valencia Basket pareció recordar cómo atacar sin tiros forzados y todo empezó a fluir. Queralt Casas puso a su equipo a 12 puntos con un canastón y Baxi Ferrol entró en crisis, seguramente por ver a las taronja tan cerca después de haber dominado con holgura todo el partido. Los nervios parecían traicionar a las gallegas y Atkinson, tras un robo, dejó la diferencia a 10 con una bandeja fácil.

Tanaya Atkinson / VBC

Posteriormente anotó Raquel Carrera y la distancia ya bajó de los dobles dígitos. A seis se llegó a poner el conjunto taronja tras anotar dos de cuatro tiros libres consecutivos, pero cuando más cerca parecía el milagro de la remontada, Joiner reapareció con un gran reverso para revivir a su equipo y detener el intento de remontada taronja. VBC lo siguió intentando pero Baxi había salido de su bloqueo y tenía el partido en su mano. Demasiada distancia por remontar a pesar del buen último cuarto de Valencia Basket.

Sonó la bocina final y se concretó la primera derrota de la temporada del conjunto taronja, que arranca la Liga Femenina Endesa con una inesperada derrota en la cancha de un Baxi Ferrol que fue superior en el cómputo global del partido y supo sostener la ventaja que habá construido durante los tres primeros cuartos del choque.