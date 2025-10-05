LA PEOR DERROTA DEL MANDATO
Flick opta por un mensaje positivo en la catástrofe: "Miramos hacia adelante con optimismo"
Hubo muchos errores que corregir y muchas disfunciones que arreglar, pero Hansi Flick optó por lanzar un mensaje de optimismo para el futuro. Optó el entrenador por reprimir el malhumor que debía sentir, como todo el mundo barcelonista, y anunció un propósito de enmienda y mejoría después del parón de selecciones. El técnico vio positivo que la mayoría de sus internacionales (12 futbolistas se van) "encuentren otra atmósfera".
Evitó Flick afear en público a los jugadores. Algunos quedaron muy señalados por su actuación, pero el entrenador obvió las alusiones personales. Por ejemplo, cuando aludió a los fallos en la posesión y en los controles del balón del primer tiempo, que es el periodo en el que acotó el desastre.
"No hay que mirar solo a Pedri y a Frenkie [De Jong]", apuntó, "porque la falta de posesión nos involucra a todos y tengo que analizar eso". Tampoco citó Flick a Lewandowski al desperdiciar el penalti (lo lanzó fuera), ni a Roony Bardghji, que desaprovechó otra clara opción solo frente a Vlachodimos. "Tuvimos la oportunidad de marcar el segundo gol y empatar y habría cambiado el partido, pero eso ya es pasado", lamentó.
Del pasado saltó al futuro. "Miramos hacia adelante con optimismo", subrayó Flick, prometiendo la mejoría inmediata del equipo. Por dos razones: porque garantizó que el grupo aprendería de los errores de las dos derrotas de la semana -en Sevilla no aprendió, sin embargo, del tropiezo con el París cuando se enfrentó una situación táctica parecida- y porque cuenta con las reapariciones de varios jugadores. Las de Fermín y Raphinha se dan por seguras. La de Lamine Yamal es más dudosa.
El Sevilla hizo marcajes individuales a los tres centrocampistas en todo el partido, con lo que circuitó la habitual cadena de pases. Matías Almeida ganó la partida de la pizarra, además, porque sorprendió con unos retoques tácticos que Flick no esperaba. "Nuestra actuación en la primera mitad no fue buena, pero en la segunda estuvimos mucho mejor, y me quedo con esta reacción", afirmó Flick.
