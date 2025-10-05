El Roig Arena bate un récord de asistencia en toda la historia de la ACB

El Roig Arena ya forma parte de los anales del baloncesto español. Este domingo 5 de octubre, en la primera jornada de la Liga Endesa que enfrenta a Valencia Basket y Barça, se ha batido un récord histórico: el de asistencia de público en un debut liguero. En total 14.818 espectadores se han dado cita en el nuevo pabellón taronja. La afición no ha querido perderse el primer partido de Liga Endesa de su equipo en su nueva 'casa'. Con este registro, el Roig Arena hace historia y registra la mayor asistencia en una primera jornada de Liga. Nunca antes, en los 69 años de historia de la Liga ACB que se disputa desde la temporada 1956-1957, se habían congregado tantos espectadores para presenciar un partido en un debut de Liga.

Supera al Bizkaia Arena

Hasta ahora, ese récord lo ostentaba el Bizkaia Arena con 12.400 espectadores. El Lagun Aro Bilbao Basket puso el listón muy arriba cuando el 22 de enero del 2006 se impuso por vez primera en competición oficial al todopoderoso TAU Cerámica ( 92-78 ), equipo que terminaría disputando la final de la Liga Endesa 2005-06, enfrente de la espectacular cantidad de 12.400 espectadores. El partido se jugó de forma excepcional en el Bizkaia Arena, situado en la localidad de Barakaldo, como consecuencia de la expectación que generó aquel derbi vasco.

Cerca del récord absoluto de asistencia

El Valencia Basket se quedó también cerca del récord absoluto de asistencia en un partido de Liga, un récord que tiene el Baskonia en el Fernando Buesa Arena con una cifra total de 15.544 espectadores. Se consiguió en dos ocasiones entre 2016 y 2018, ambas en un Baskonia-Real Madrid. La primera vez fue en la Jornada 14 de la 2015-16 cuando el Baskonia consiguió sellar su participación para la Copa del Rey de A Coruña tras doblegar al conjunto blanco por 86-80 . Más adelante, el 30 de diciembre de 2018, nuevamente en la Jornada 14, los dos clubes volvieron a reunir a 15.544 aficionados en las gradas del Buesa Arena. Eso sí, aquel duelo cayó del lado madridista ( 74-91 ).

El Roig Arena, con un aforo máximo de 15.600 espectadores tiene complicado batir el récord del Fernando Buesa Arena ya que hay más de 1000 localidades que corresponden a palcos VIP que dependen de empresas o personas privadas lo que hace imposible controlar si se utilizarán o no todas las localidades. A esto hay que añadir las entradas reservadas para la grada visitante y restaurante.

La normativa obliga también ha dejar un pequeño porcentaje de entradas a la venta en tanquilla el mismo día del partido. Desde primera hora de la tarde, numerosos aficionados hacían cola en las taquillas del Roig Arena para hacerse con una localidad.

Colas en las taquillas del Roig Arena antes del partido / SD

Gran asistencia también en la Euroliga

El Valencia Basket también logró una gran asistencia de público el pasado viernes 3 en su primer partido de Euroliga ante la Virtus de Bolonia que congregó en el Roig Arena a 14.606 espectadores.