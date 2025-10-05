Rodillo contra el Barça y fiesta final al grito de ¡campeones!

Así en la Euroliga como en la Liga. El Valencia Basket brinda al Roig Arena otro estreno soñado en la competición nacional al arrollar al Barcelona por 93-81 en un partido que rozó el lleno y que permitió ver de nuevo una versión coral de un equipo que va a más a pesar de seguir contando con tres jugadores en la enfermería. Y todo en el que fue el quinto partido en apenas nueve días y con fiesta final al grito de ¡campeones, campeones! cuando Josep Puerto fue a ofrecer el trofeo de la Supercopa a la afición.

Los aplausos Rafa Martínez (asistente de Peñarroya), el emotivo estreno del himno 'La Promesa' de La Fúmiga, la lona gigante que se desplegó en el fondo del Muro Taronja y el ofrecimiento de la Supercopa Endesa a la afición en manos de Josep Puerto precedieron un partido entre dos equipos que llegaban de doble jornada de Euroliga.

Con la única novedad de Kameron Taylor respecto al quinteto del viernes en la Euroliga, el Valencia Basket tampoco pudo anotar la primera canasta en la historia de la Liga Endesa en el Roig Arena. Tras varios fallos en el tiro, fue Cale quien abrió el marcador con un triple, aunque la ventaja azulgrana se mantuvo solo unos minutos gracias al acierto de los interiores titulares, Reuvers y Pradilla. Antes, De Larrea había sumado los primeros puntos taronja desde el tiro libre.

Badio, recuperado de la lesión muscular que le apartó las últimas semanas de los partidos, entraba a pista por Moore para jugar sus primeros partidos de la temporada. En apenas 32 segundos anotó su primer triple y antes de llegar al minuto en pista, puso en pie a la afición taronja con un tapón que propició una transición para que Pradilla pusiera el 14-10.

Y a partir de ahí, llegó un parcial de 9-0 con cinco puntos de Puerto y un Sako que había tomado el relevo de Reuvers, para empujar al Valencia Basket hasta un 21-10.

El Barcelona reaccionaba con un 2+1 de Fall y una canasta de Parra, pero Moore y de nuevo Pradilla desde el tiro cerraban el primer cuarto 24-15, con el Barcelona sufriendo en el tiro, con un paupérrimo 6 de 24 entre tiros de dos y de tres.

De Clyburn a los triples de Costello

Taylor, con un triple, sumaba sus primeros puntos en la vuelta a la pista, para poner el +12 para los taronja (27-15), pero el Barcelona empezaba a encontrar a su fichaje estrella de la temporada, un Clyburn que sumaba cinco puntos consecutivos y empezaba una reacción visitante que llevaba al 33-28 tras dos triples de Parra y Punter.

Pedro Martínez paraba el partido a 4:40 para el final y la reacción fue inmediata, con Sako y Darius sumando y con dos triples de Costello que pusieron el 44-30, la máxima diferencia del partido.

Omari Moore, en el partido ante el Barcelona en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

Parra reducía diferencia desde el 6,75, pero Pradilla anotaba sobre la bocina para poner el 46-33 al descanso. El Valencia Basket compartía mejor el balón y tenía más intensidad que el Barcelona, que sufría también para superar la defensa local.

Lanzados hasta el +17

De nuevo Taylor, con cuatro puntos consecutivos, abría el marcador en la segunda parte, antes de que el extaronja Shengelia estrenara su casillero desde el 6,75.

Moore tomaba el relevo de Taylor cara al aro y tras un mate de Sako que puso el +17 (55-38), el Barcelona encontraba algo de oxígeno en las manos de Clyburn, que llevó a los de Peñarroya a un 57-47 en el ecuador del tercer cuarto.

Pedro Martínez no consideraba necesario parar el partido y Josep Puerto le dio la razón sumando un triple instantes después de haber fallado dos. Una muestra de la confianza del capitán y del estilo valiente de juego que impone Pedro, sin dudas a la hora de lanzar de tres si la posición es buena.

Y ese mismo camino fue el que siguió Costello instantes después para sumar desde el 6,75, tras dos tiros libres de Willy Hernangómez. Badio fallaba un tiro libre y Parra y Brizuela lograban que el Barcelona bajara de la barrera psicológica de los 10 puntos (64-55).

Darius Thompson abría brecha de nuevo con un triple, Willy volvía a recortar diferencias bajo el aro y Moore, desde el 4,60, ponía el 69-58 antes del último cuarto.

La técnica a Peñarroya frenó al Barça

El Valencia BC había sido mejor en casi todas las facetas del juego, pero el partido no estaba sentenciado y el Barcelona seguía intentando la remontada. Con un triple de Juani Marcos y una canasta de Punter ponía el 71-63, con más de ocho minutos por jugar, pero Peñarroya dio oxígeno a los taronja con una técnica que acabó en puntos de Taylor primero y de Darius Thompson después, para devolver el +12 (71-63). Tras otra buena defensa, el internacional por Italia sumaba de nuevo un triple para poner de pie al Roig Arena y obligar a Peñarroya a parar el partido, con 78-63.

El rumbo del partido ya no cambiaría, Reuvers y Sako en la pintura y Darius y Taylor en el exterior acababan de rematar al Barcelona hasta llegar al 93-81 final. Desde el Muro Taronja animaron a cantar el clásico ¡qué bote La Fonteta! pese al cambio de pabellón y la guinda llegó tras el pitido final, con una Supercopa que dio la vuelta al Roig Arena en un gran gesto del capitán y de la plantilla con la afición.

Y la próxima semana, de nuevo contra el Barcelona, pero en la Euroliga.