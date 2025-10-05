El Valencia naufraga a balón parado: cuatro goles en tres partidos

El Valencia CF, que lleva tres partidos sin ganar con un empate y dos derrotas, ha recibido cuatro goles a balón parado ante el Espanyol, Real Oviedo y Girona, un aspecto del juego que está condenando al conjunto de Carlos Coberán. La falta de contundencia en las marcas facilitan el primer remate del rival (caso de ayer en Girona por parte de Correia), que unido a la pasividad en segunda jugada (como ocurrió en Cornellà, Mestalla y Montilivi), ha provocado la pérdida de puntos, más allá del propio juego que está desplegando el conjunto valencianista.

“Tenemos que mejorar el balón parado, nos está costando muchos puntos. Tenemos que seguir corrigiendo y nunca dejar de intentarlo”, dijo Pepelu tras el encuentro en Girona. “Hay que hacérselo mirar porque no puede ser que pase otra vez”, expresó Diego López tras ese partido. Mientras, César Tárrega expresó que deben ser “más exigentes, profesionales y solidarios en esas acciones” porque “es otra parte del juego” y deben mejorar mucho en ese aspecto.

Ante el Espanyol, los dos goles de Leandro Cabrera y Javi Puado llegaron de un saque de esquina y una falta, dos acciones a balón parado con las que empataron el partido en dos ocasiones (2-2).

Ante el Real Oviedo, el empate llegó tras un córner que convierte Luka Ilic para iniciar la remontada que llegó tan solo un minuto después en una acción que no fue a balón parado, pero en la que se volvió a demostrar los problemas defensivos del equipo de Carlos Corberán, que perdió por un resultado de 1-2.

En Montilivi, el gol de la victoria llegó después de una falta lateral lanzada por Yáser Asprilla que remató Vladyslav Vanat y rechazó Julen Agirrezabala, pero Arnau Martínez cazó el rebote para marcar el gol de la victoria (2-1).

Corberán apunta a "competir"

El entrenador Carlos Corberán también habló de este aspecto. “Cuando una situación se repite, hay que trabajarlas mejor. Se nos han ido varios puntos, esa es la realidad, hay detalles que tienen que ver con competir que nos están costando los resultados que queremos tener”, expresó.