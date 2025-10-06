La Copa Faulcombridge: historia, presente y futuro del tenis en Valencia

El Club de Tenis Valencia vuelve a convertirse en epicentro del deporte con la celebración de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, torneo ATP Challenger 125 que tendrá lugar del 5 al 12 de octubre . Con un cuadro repleto de figuras nacionales e internacionales, la edición de este año marcará un momento especial: la retirada oficial de Albert Ramos Viñolas, uno de los grandes nombres del tenis español de la última década.

Las entradas de la Copa Faulcombridge ya están a la venta / Levante-EMV

El director del torneo, Pablo Andújar, se ha marcado el objetivo en esta edición de conectar la élite con la cantera. Este vínculo se materializará con la fase final de la Copa Faulcombridge Young Tennis Tour, una competición infantil que se disputará en paralelo al Challenger.

Una copa con casi un siglo de historia

El torneo nació en 1933 como homenaje a Alfredo Faulconbridge, presidente del club que destinó parte de su patrimonio a dotar de instalaciones modernas al tenis valenciano. Desde entonces, la copa ha acompañado la evolución del deporte en España, con campeones como Manolo Santana, Manuel Orantes, Arantxa Sánchez Vicario o David Ferrer.

Durante décadas fue referencia nacional, aunque también vivió altibajos: la Guerra Civil, la riada de 1957 o la falta de fechas en los años 70 interrumpieron algunas ediciones. En 2002, tras el triunfo de Ferrer, el torneo desapareció durante dos décadas.

El regreso llegó en 2022 con fuerza renovada, bajo la dirección de Andújar y la nueva denominación “Faulcombridge” con “m” intercalada. Desde entonces, el torneo no ha dejado de crecer: ATP Challenger 80 en su retorno, 100 en 2023 y 125 en 2024, edición que consagró al valenciano Pedro Martínez como campeón.

Los 92 años de la competición están repletos de historia: Manolo Santana en el año 1965 / Levante-EMV

Deporte, inclusión y ciudad

La Copa Faulcombridge de 2025 mantiene su apuesta por ir más allá del deporte profesional. El programa incluye un torneo de exhibición de tenis en silla de ruedas con los mejores jugadores del mundo en esta disciplina, además de clínics en colaboración con clubes de la comarca de la DANA y una Fan Zone abierta al público general y gratuita que acercará el ambiente del torneo a la ciudad.

Para el presidente del Club de Tenis Valencia, Ole Andresen, el evento representa “la unión de tradición y futuro, un torneo que demuestra que el tenis no solo es competición, sino también salud, valores y convivencia”.

El torneo ha crecido siempre acompañando a la ciudad / Levante-EMV

Valencia, referencia en el calendario

Con más de 120 años de historia, el Club de Tenis Valencia reafirma así su papel protagonista en el deporte nacional. La Copa Faulcombridge se ha consolidado como uno de los dos torneos Challenger 125 que se disputan en España, y ya es el cuarto en importancia del país.

Un torneo con raíces profundas y mirada al futuro, que convierte a Valencia en punto de encuentro entre memoria, talento local y tenis internacional.

La Copa Faulcombridge cuenta con el patrocinio de Marcos Automoción, Ambrosia, BDO, Devoteam, Lavidda, Improving, Monserrate, SAV, Neoperl, Ribera Salud-Imske, Heineken, Benjo Sports, Cafésoy, Mapfre, Discema, RibéSalat, Caixa Popular, Tecnifibre, Lacoste, María José Sánchez Ortodoncia Avanzada, Oakberry, Dacsa, Redondo Iglesias, Universidad Europea y Lanjarón; además de la RFET, FTCV, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia y Visit València.