El equipo ciclista Israel-Premier Tech renuncia a seguir llevando el nombre de Israel

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha anunciado que dejará de lucir el nombre de Israel el año que viene, "abandonando su identidad israelí". Además, Sylvan Adams, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, dará "un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre" del equipo.

La escuadra israelí toma esta decisión semanas después de los sucesos ocurridos durante la Vuelta a España, con manifestaciones propalestinas y en contra del Israel Premier-Tech que provocaron la suspensión del final de la última etapa en Madrid y el recorte de otras dos jornadas, entre otras alteraciones.

El Israel-Premier Tech ya tomó la decisión de correr sin nombre en algunas pruebas del tramo final del calendario de este año y ahora anuncia que renunciará a lucir el nombre del país hebreo a partir del año que viene, una decisión "esencial para preservar el futuro del equipo", según explican en un comunicado.