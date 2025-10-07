El movimiento BDS reclama a Valencia Basket que cancele su partido con el Hapoel

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) del País Valenciano ha hecho un llamamiento al Valencia Basket Club para que cancele el partido de Euroliga previsto para el 15 de octubre contra el equipo israelí Hapoel Tel Aviv. Esta petición se enmarca "dentro de la campaña internacional de boicot a Israel, que denuncia la estrategia de 'sportswashing' mediante la cual el régimen israelí busca blanquear su imagen mientras perpetra un genocidio contra el pueblo palestino". "Esta misma campaña ya demostró en la Vuelta Ciclista la firmeza con que la sociedad civil se opone a la colaboración con Israel", ha indicado esta plataforma pro-palestina en un comunicado difundido a los medios de comunicación que se acompaña de un carta abierta a la dirección del club 'taronja'.

BDS-PV recuerda en su escrito que Israel "utiliza el deporte como una herramienta de propaganda para normalizar la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica a Palestina, mientras asesina, encarcela y restringe los derechos básicos de los y las deportistas palestinos". Recuerdan también "la utilización" que el presidente y propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yanai, "hace del deporte y sus declaraciones sobre el orgullo que siente por lo que los soldados israelíes hacen en Gaza".

Protesta pro-palestina en el partido jugado en abril en La Fonteta entre Valencia Basket y Hapoel. / Francisco Calabuig

La carta, que dice representar el sentir mayoritaria de la sociedad valenciana y la afición del Valencia Basket, se pregunta si el club "jugará contra el Hapoel Tel Aviv 'como si nada pasara". Afirma que "en momentos de dolor colectivo, de injusticia y de violación de los derechos humanos, el deporte no puede considerarse ajeno ni neutral. El baloncesto, como cualquier otra manifestación cultural y social, actúa como altavoz y espejo de los valores de una comunidad", dice la nota pública.

Desde el colectivo pro-palestino explican: “Hemos sabido que el Valencia Basket ha limitado la asistencia al partido a los socios abonados y ha pedido protección policial. Estamos convencidos y convencidas que, en estos momentos, esta respuesta aleja a la afición y a la sociedad valenciana del baloncesto, que aplaudiría más una posición clara del club a favor de la justicia que una victoria a la pista".

Convocan ya una protesta para el 15 de octubre

Además de la publicación de la carta, BDS-PV "hace un llamamiento a la afición y a la ciudadanía valenciana a sumarse a la demanda de cancelación del partido y a rechazar la presencia de equipos israelíes en las competiciones internacionales mientras continue su política de genocidio, ocupación y apartheid". Por eso, han convocado una movilización el día 15 a las 18 horas "en el Pabellón Roig Arena, seguros que la respuesta de la sociedad valenciana a la colaboración con un genocidio es y será firme".