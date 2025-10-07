Omari Moore y De Larrea, los líderes de un Valencia Basket arrollador

El título de la Supercopa Endesa, las victorias en el estreno del Roig Arena tanto en la Euroliga como en la Liga y el pleno de victorias tras los cinco primeros partidos han desatado la euforia en una afición del Valencia Basket que empieza a ilusionarse con el equipo de Pedro Martínez. Y es que aunque el técnico trata siempre de mantener los pies en el suelo y que la euforia no llegue al vestuario, son muchos los motivos para ser optimista de cara a esta temporada.

Y es que independientemente de si el juego del equipo se acaba traduciendo en más títulos a lo largo de la temporada, la propuesta del técnico engancha cada vez más a una afición que además disfruta ya del crecimiento de unos jugadores y de la rápida adaptación de algunos de los fichajes.

Y es en este sentido donde han destacado, tras los primeros cinco partidos, Sergio de Larrea y Omari Moore. El vallisoletano, con apenas 19 años, es el máximo anotador taronja en lo que llevamos de temporada con una media de 13,4 por partido, sumando 15 en la semifinal de la Supercopa Endesa ante el Unicaja, 21 en la final contra el Real Madrid (en la que fue MVP) y 23 ante la Virtus Bolonia en el segundo partido de la Euroliga, que inauguraba el Roig Arena en modo baloncesto.

Omari Moore, en el último partido ante el Barcelona / Eduardo Ripoll

El internacional español, con la experiencia añadida de haber sido importante en la selección en el último Eurobasket, ha sido titular en cuatro de los cinco partidos en la presente temporada y es el sexto jugador con más minutos hasta la fecha, con casi 19 minutos de media.

Omari Moore, por su parte, tuvo una carta de presentación inmejorabe ante el Unicaja, con 20 puntos, pero más espectacular aún fue su estreno en la Euroliga en Lyon, ya que ante el Asvel Villeurbanne se quedó a solo dos rebotes del triple doble, con 12 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias.

Junto a Reuvers, el exterior estadounidense es el único jugador que ha sido titular en los cinco partidos y el más utilizado por Pedro Martínez, con casi 24 minutos de media.

La rápida adaptación de Moore ha sorprendido e incluso ha impactado a exjugadores como Sam Van Rossom, pero también ha sido rápida la adaptación de otros fichajes como Kameron Taylor (segundo más utilizado y quinto máximo anotador) y Darius Thompson (tercer máximo anotador y quinto con más minutos).

Del mismo modo, Sako llegó en el último encuentro ante el Barcelona hasta los 13 puntos y pese a no haber sido titular aún, está cumpliendo a la perfección como recambio de un Reuvers que sigue ganándose a pulso la confianza de Pedro Martínez, en su tercer año en el Valencia Basket. (cuarto máximo anotador y cuatro jugador más utilizado).

Quinteto tipo

Aunque solo se ha repetido un quinteto inicial hasta la fecha, en la final contra el Real Madrid y en el último duelo ante el Barcelona, hay un quinteto tipo atendiendo a las titularidades hasta la fecha, con Moore (5), Reuvers (5), De Larrea (4), Pradilla (4) y la variante más recurrida en la posición de alero con Kameron Taylor (3) o Josep Puerto (2). Incluso Sestina, descartado de entre los extracomunitarios en los tres partidos de competiciones nacionales, pudo ser titular en el primer partido de Euroliga en un gesto de Pedro Martínez que muestra la confianza que quiere darle a todos de cara a una temporada en la que, en el caso más extremo, podrían llegar a jugar hasta 99 partidos.

Solo tres bajas ya

Un inicio de temporada espectacular a pesar de las bajas, ya que aunque Brancou Badio ya ha regresado a las pistas, aún siguen lesionados Jean Montero, López-Arostegui y Yankuba Sima, a quienes no espera Pedro Martínez de cara al partido del viernes de nuevo ante el Barcelona, pero en el Palau y en duelo de Euroliga.