El Maratón suma candidatos en busca del récord mundial

Aunque los récords del mundo están ‘muy caros’ por su gran calidad, València no deja de soñar con algún día ver cómo se bate en sus calles un récord del mundo de maratón. Para cumplir ese sueño del mecenas de la prueba, Juan Roig, y de miles de valencianos, de nuevo este año, la organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a cargo de la SD Correcaminos, ha contratado un plantel de atletas de élite del máximo nivel. Un selecto grupo de atletas masculinos y femeninos que, ¿por qué no?, sueña con llevarse el millón de euros con el que Juan Roig primará al o la que bata la plusmarca mundial en València. Y si no, ganar en València, uno de los maratones más prestigiosos del mundo, es ya de por sí un suculento atractivo para la élite mundial del Maratón.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, que llenará las calles de València con 35.000 corredores y corredoras de todo el mundo el próximo 7 de diciembre, confirmó ayer 7 de octubre (justo dos meses antes de la gran cita), los primeros nombres de atletas de numerosas nacionalidades que correrán en la ciudad del running con el objetivo de mantener a la prueba en la élite mundial del atletismo.

Lemma e ilustres debutantes

A pesar de contar con grandes nombres, como el ganador de 2023 y plusmarquista de la prueba, Sisay Lemma (2:01:48), y una decena de atletas masculinos con marcas por debajo de 2h 05 –entre los que también están los europeos Samuel Fitwi (2:04:56) y el subcampeón mundial de maratón en Tokio, Amanal Petros (2:04:58)– un año más, los debutantes en la distancia roban protagonismo en la previa de la carrera a atletas mucho más experimentados. En un circuito y una ciudad que ha demostrado ser muy propicio para quienes se estrenan (con victorias incluidas en el pasado), nombres como los de los kenianos Vinicent Nyageo y Patrick Mosin acaparan las miradas con la esperanza de ver grandes marcas en su primer reto con los 42.195 metros.

Gran cartel femenino

En mujeres, sin embargo, la batalla por la victoria está asegurada de la mano de la experiencia de la etíope Amane Beriso (ganadora en 2023 y actual recordwoman del circuito valenciano con su marca de 2:14:58) frente a las kenianas Peres Jepchirchir (2:16:16), flamante medalla de oro en maratón en último Mundial de Tokio, o Joyciline Jepkosgei (2:16:24). Ambas saben lo que es alzarse con la victoria en la ciudad del running aunque, en el caso de la segunda, en la distancia de medio maratón.